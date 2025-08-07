Comienza la obra del centro para personas vulnerables en es Gorg de Ibiza propuesto hace 17 años

Las obras del centro de baja exigencia de es Gorg "durarán alrededor de un año", según ha explicado este jueves el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí. "Espero que el año que viene, por estas fechas o un poco más adelante, cuando haya pasado el calor, podamos estar inaugurando este nuevo edificio", ha añadido en el acto de colocación de la primera piedra de la instalación, que ha protagonizado junto al alcalde de Vila, Rafael Triguero.

Primera piedra en el Centro de baja exigencia de es Gorg / Sergio G. Cañizares

Este servicio servirá para atender a personas en situación de vulnerabilidad de toda la isla, por lo que el Consell lo gestionará de manera coordinada con todos los ayuntamientos. El mantenimiento también correrá a cargo del Consell y los municipios. En todo caso, es la institución insular la que financia íntegramente esta obra, con una inversión de 5.794.710 de euros (IVA incluido), a lo que "hay que añadir los elementos mobiliarios necesarios para su entrada en funcionamiento".

El proyecto se ha adjudicado mediante procedimiento abierto a la empresa Tecnología de la construcción y obras públicas S.A.

Fue en 2008 cuando se comenzó a hablar de construir este servicio: ese año se propuso en una reunión de la Mesa de exclusión social de Ibiza, ha recordado Triguero. "De forma coordinada y estructurada entre las dos instituciones, se ha priorizado este centro de es Gorg junto con otras inversiones importantes no solo para la ciudad de Ibiza, sino para la isla en general", ha añadido el primer edil, que ha agradecido el trabajo de los técnicos municipales implicados en el proyecto, que ha ido modificándose a lo largo del tiempo. "Ha sido una lucha constante de las entidades", ha comentado Marí también a modo de reconocimiento.

"La gestión de este proyecto ha tardado mucho, porque ha habido varias fases y también dificultades por la titularidad del terreno. Es del Ayuntamiento de Ibiza, por eso lo ejecuta la institución municipal. Los trámites de cesión se harán ahora, pero era más rápido y más ágil que lo ejecute el Consistorio", ha agregado el presidente.

La precariedad avanza más rápido

Contará con 73 plazas residenciales y un centro de día en la planta baja. El objetivo no es que se convierta en un recurso asistencial crónico, sino que sirva para ayudar a sus usuarios a reintegrarse en la sociedad y ganar autonomía, de manera que no se queden en el centro, ha recordado Marí. Las entidades sociales valoran este proyecto, pero matizan que se queda corto debido a lo mucho que se ha recrudecido la situación de precariedad de muchas personas en la isla, con la vivienda como uno de los factores principales.

Una vez que hayan acabado estas obras, podrán trasladarse hasta es Gorg los usuarios que a día de hoy son atendidos en el centro provisional de baja exigencia provisional de sa Joveria, al que se le podrá dar, también, un uso social aún por definir. "Hay varias ideas sobre la mesa, pero creo que deben ser los técnicos, los ayuntamientos y la Mesa de exclusión social los que vayan poniendo sobre la mesa cuáles son las necesidades más urgentes a cubrir. Dispondremos de otro recurso, el de sa Joveria, que ya está construido y funcionando y se irá adaptando a las necesidades", indica Marí.

El arquitecto Antoni Marí ha detallado, sobre el futuro centro de es Gorg, que tendrá también espacios exteriores como huertos urbanos, perrera y "espacios de estancia". El edificio constará de tres plantas.

La concejala Lola Penín, por su parte, ha afirmado: "Lo primero que hicimos fue actualizar el proyecto y se han hecho unas pequeñas mejoras que no van a alterar la hoja de ruta que sigue es Gorg, pero que van a mejorar la atención de los usuarios". A modo de ejemplo, el número de plazas pasó de las 59 que había previstas a 73.

Siguientes pasos

"Con estas mejoras se han recogido aspectos que nos habían pedido desde la mesa de exclusión social, como duchas para transeúntes, lavandería o consignas. Hay perfiles de personas que, por mucho que se intente, no entran en un recurso residencial por sí mismas, pero que, si tienen servicios accesorios, los utilizan", ha añadido la consellera Escandell.

Los siguientes pasos serán del diseño del servicio, del equipo profesional y los programas concretos con los que deberá contar el centro. "Precisamente este miércoles se constituyó la mesa interinsular con todos los ayuntamientos y los consells para trabajar en el diseño del servicio en sí", ha agregado Escandell.

Desde el PSOE defienden que en la anterior legislatura, el Ayuntamiento de Ibiza "asumió la iniciativa y tiró adelante con el proyecto a pesar de ser una competencia insular". "Todo se dejó preparado (...) Esperemos que no haya más obstáculos en esta obra". Los equipos de gobierno de Vila y el Consell, por su parte, señalan que el proyecto se ha seguido modificando esta legislatura porque había aspectos a mejorar y señalan que ha sido una prioridad poder iniciar su construcción "desde el inicio de legislatura".

Al acto también han asistido la concejala y la consellera insular de Bienestar Social, Lola Penín y Carolina Escandell, respectivamente, así como de técnicos y responsables de la obra, concejales de diferentes municipios y formaciones políticas y representantes de la Fundació Deixalles, Cruz Roja y Cáritas.