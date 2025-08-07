El lío burocrático para reformar un muro en una playa de Ibiza

Quedan pocos minutos para las once de la mañana de este miércoles y la única sombrilla que hay delante de la parte del paseo de Platja d’en Bossa que se hundió en el mes de marzo es la que utilizan los obreros para protegerse de las altas temperaturas del verano. Las obras de reparación, de las que se encarga el Ayuntamiento de Eivissa, comenzaron este lunes, si bien desde el equipo de gobierno municipal avanzan que pedirán a Costas que «se haga responsable de su competencia» y asuma el coste de estos trabajos, al entender que es a este organismo al que le corresponde arreglarlo.

Fue a la altura de la calle d’en Bossa, justo a mitad del paseo, cuando parte del muro se vino abajo sobre la arena, afectando a una escalera de acceso a la playa. Ocurrió en marzo, cuando se produjo un temporal. Desde entonces la zona ha estado vallada. Hay un desvío provisional a modo de paso para los transeúntes. Cuando tuvo lugar este incidente, el Ayuntamiento remitió un informe a Costas detallando los daños e insistiendo en quién se hacía cargo de los trabajos para reformar la zona. «Dado que este paseo se encuentra en zona de dominio público marítimo terrestre, se considera necesario poner en conocimiento de la Demarcación de Costas de Balears estos desperfectos para que por su parte se evalúe la reparación de la escalera, o que autorice a este Ayuntamiento a ejecutar las obras necesarias para reparar la zona», recoge el informe técnico municipal. «Ejecutaremos los trabajos de oficio ante la falta de respuesta de la Demarcación de Costas», indicaron desde el Consistorio en abril en conversación con este diario. Finalmente Vila sí que obtuvo respuesta, en la que Costas le dio autorización para la reforma.

Se prevé que las obras terminen a finales de este mes de agosto, explica el concejal de Playas, Rubén Sousa. Otro informe municipal recoge que «el proyecto ejecutado por parte del Ayuntamiento de Eivissa en 2022 para la realización de un muro de contención de hormigón armado forrado de piedra representó un coste de 47.204 euros», y que «la nueva intervención podría ser similar a esta, pero añadiendo el coste de un rompeolas en caso de considerarse así necesario».

Vecinos y transeúntes

«Se cayó hace meses y le han metido mano ahora, en pleno verano, en agosto (...) Entre unos y otros se pasan la pelota», lamenta un vecino de la zona que viene a menudo a esta parte de la playa. «No veo normal que lo arreglen en plena temporada, cuando eso lleva tiempo vallado», añade el encargado de un restaurante de la zona que prefiere no dar el nombre. «A mí no me ha creado ningún problema, pero esto tendría que estar ya arreglado», añade.

Pronto se añade a la conversación un vecino del barrio, quien afirma que esta sensación es compartida por la gente que reside en la zona: «No entienden por qué se ponen a arreglar esto en fiestas si lleva meses tirado». Otro ibicenco habitual de este punto de la costa comenta: «No he tenido molestias por esto, pero queda muy feo visualmente». «¿Ya están reparándolo?», se alegra otro hombre (algo alejado del derrumbe) cuando este diario le explica que el lunes se pusieron manos a la obra los operarios y que siguen en ello. «Molestias no creo que haya causado, al final la gente se adapta a todo», dice con filosofía. Otros vecinos y trabajadores de la playa manifiestan, a las preguntas de este diario, no ser conocedores de este derrumbe y las obras correspondientes, o no haber oído a sus clientes comentarlo. Y es que si bien el derrumbe está cerca de algunos restaurantes, se produjo justo delante de otra zona que también se encuentra en obras, en la que se está construyendo una promoción de pisos de lujo.

El concejal de playas añade que si bien toda obra conlleva alguna molestia, el Ayuntamiento ha tratado de solucionarlo lo antes posible «por seguridad, por imagen y para que no se deteriore el resto del muro, lo que haría que fuese más costoso»: «No hemos empezado antes porque nos ha sido imposible. Los procedimientos administrativos de adjudicación de la obra y demás nos han traído hasta agosto». La oferta ganadora para hacer la reforma fue la de la empresa Sircom. Sousa explica que el Ayuntamiento lo asume «de forma subsidiaria», ya que este problema «al fin y al cabo compromete la seguridad y puede desprenderse otra parte del muro»: «Además, como imagen turística, tener esto vallado en nuestro paseo marítimo no es agradable». Pero añade que pedirá a Costas que lo asuma, una vez que se haya obtenido el certificado de finalización de la obra. «Nos dijeron que garantizar la seguridad de los viandantes es responsabilidad del Ayuntamiento y por eso nos dejan hacer la obra. Nosotros pedimos que la hiciesen o que nos dejasen hacerla. Obvian la parte en la que les pedimos a ellos que lo hagan y nos dan permiso a nosotros aludiendo a la seguridad de los ciudadanos», añade el edil, que este miércoles se desplazó hasta la zona para observar el avance de los trabajos.

Vila recurrirá la multa de 2022

Entonces, ¿por qué Vila reclamará a Costas, si desde este organismo finalmente le dieron permiso para reformar esta parte del paseo? Era precisamente una de las dos opciones que solicitó el Ayuntamiento. Pues bien, hay que remontarse a la pasada legislatura, cuando en 2022 Costas impuso una multa de 14.000 euros a Vila cuando el equipo de gobierno municipal, tras no recibir respuesta, reparó por decisión propia otra parte del muro que se había desplomado (justo al lado de la desplomada en marzo). «Ahora, con esta contestación en la que nos dicen que nos corresponde a nosotros garantizar la seguridad de los ciudadanos, nos están dando la razón. Sancionaron al Ayuntamiento [por hacer lo mismo que Costas ha autorizado ahora] y lo vamos a recurrir».