Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Las Festes de la Terra protagonizan la agenda del fin de semana, sobre todo la del viernes, día de Sant Ciríac y festividad en toda la isla. Pero este jueves hay actos como el espectáculo familiar 'Els atrapasomnis', un concierto del rapero ibicenco Vinnie Dollar o humor con el Ibiza Comedy Club.

El viernes llegan los actos más tradicionales, desde el concierto de la Banda Ciutat d'Eivissa en la plaza de la Catedral, a la misa y procesión al monumento a Guillem de Montgrí para rendirle homenaje, la 'berenada' popular por la tarde, el concierto de los mallorquines Xanguito y, como colofón final, el gran castillo de fuegos artificiales.

Y quedan actos para el sábado, que culminará con una Flower Power en Vara de Rey; y el domingo, con fiestas para pequeños y mayores para terminar con un concierto del Cor Ciutat d'Eivissa.

También queda algo del calendario festivo de Santa Maria en Formentera, con una proyección de cortos de mujeres y convite el domingo en el Jardí de ses Eres.

Y fiestas también en Sant Llorenç, que el domingo celebra su día grande, pero que acumula actos de todo tipo durante el fin de semana, desde juegos infantiles a conciertos y hasta un hipnotizador el viernes. El sábado cerrerá la jornada con un tributo a El Canto del Loco y una fiesta Flower y el domingo dedicará la tarde a la tradición, con la misa, el desfile de carros y el ball pagès.

En los musical se puede destacar la gira pitiusa de los blueseros Remi Banklyn, Marcos Coll y David Barona, con triple ración el sábado en Can Jordi, Rosana's y velada en la sala Teatro Ibiza y doble el domingo en Cala Llenya y es Cubells.

Y varios encuentros de ocio, como el Alpha Zeta Festival del sábado en es Caló de s'Oli, o una nueva entrega de 'Cultura d'Estiu', el sábado en Santa Gertrudis y el domingo en Santa Eulària o los 'Dissabtes a la fresca' de Sant Ferran, en Formentera.

Además hay encuentros astronómicos, conferencias, cine, folclore y mucha más música:

Vinnie Dollar actúa este jueves en la Plaza del Parque de Vila / Vicent Marí

JUEVES 7 DE AGOSTO

Festes de la Terra Eivissa

16 horas: Regatas. Playa de Talamanca.

Regatas. Playa de Talamanca. 20.30 horas: Espectáculo ‘El planeta Violeta’, con Els Atrapasomnis. Parque Reina Sofía.

Espectáculo ‘El planeta Violeta’, con Els Atrapasomnis. Parque Reina Sofía. 21 horas: Concierto de Vinnie Dollar en la Plaza del Parque

Concierto de Vinnie Dollar en la Plaza del Parque 22 horas: Humor con Ibiza Comedy Club en el Parque Reina Sofía.

Fiestas de Sant Llorenç

19 horas: Torneo de cartas en el Club Social de Sant Llorenç (cau, escambrí, ramer y manilla).

Música

Good Taste. Versiones de soul y pop. Sant Josep es Música. 20 horas en Petunia Ibiza.

Los del Varadero. Rumba y pop. Sant Josep es Música. 20.30 horas en Tribu.

The Moonshine Trio. Folk irlandés. Sant Josep es Música. 20.30 horas en es Racó Verd.

Bohemios Autorizaos. Rumba y flamenco. Sant Josep es Música. 21 horas en Royal Park Vintage.

Querencia. Flamenco. Sant Josep es Música. 21 horas en Can Yucas.

La noche del jazz. Jam session. 21 horas en la sala Jazztabé de Vila.

Remi Banklyn, Marcos Coll y David Barona. Blues. Desde las 21.30 horas en Sa Panxa, Formentera.

‘World Music’. ‘Música a les places’ de Formentera. 22.30 horas en es Pujols.

Folclore

‘Balansat balla’. Ballada popular en la plaza de la iglesia de Sant Miquel. Todos los jueves de julio y agosto a las 19.15 horas.

Conferencia

‘Llengua i turisme: desafiaments i oportunitats’. Con Antònia Escandell y Maria Cardona. Modera Eduard Clavell. 18 horas en la sede del IEE, Vía Púnica, 29 de Vila.

Astronomía

Astro Magic Lights. Sesiones de astronomía y luz para toda la familia, sorpresas, planetario... Jueves y viernes del verano en BiBo Park de Sant Rafel. Reservas en 663209314 o 971868711.

La tradicional 'Berenada' del 8 de agosto en es Soto / MARIA MOLINA

VIERNES 8 DE AGOSTO

Festes de la Terra Eivissa

10 horas: Concierto de la Banda Ciutat d’Eivissa en la Plaza de la Catedral.10.30 horas: Misa en la Catedral y procesión hasta el monumento a Guillem de Montgrí.

Concierto de la Banda Ciutat d’Eivissa en la Plaza de la Catedral.10.30 horas: Misa en la Catedral y procesión hasta el monumento a Guillem de Montgrí. 12.15 horas: Acto de homenaje a Guillem de Montgrí.

Acto de homenaje a Guillem de Montgrí. 13.30 horas: Discurso institucional del presidente del Consell.

Discurso institucional del presidente del Consell. 18 a 20 horas: Berenada popular en es Puig des Molins con talleres infantiles, tiro con arco, paella popular y sandía.

Berenada popular en es Puig des Molins con talleres infantiles, tiro con arco, paella popular y sandía. 21.30 horas: Concierto de Xanguito en el Parque Reina Sofía

Concierto de Xanguito en el Parque Reina Sofía 0 horas: Gran castillo de fuegos artificiales de las fiestas en el puerto.

Fiestas de Sant Llorenç

18.30 horas: Hinchables acuáticos y fiesta de la espuma.

Hinchables acuáticos y fiesta de la espuma. 21.30 horas: Mini disco infantil con bailes y juegos.

Mini disco infantil con bailes y juegos. 22.30 horas: Hipnotizador Aryel Altamar.

Hipnotizador Aryel Altamar. 00 horas: DJ Jonh Sax.

Fiestas de Cala Llonga

17 horas: Microconcierto en el bar Cacatua.

Microconcierto en el bar Cacatua. 21 horas: Microconcierto en el restaurante Buganvilla.

Música

‘Children of the 80’s’. Fiesta con Paco Pil y los dj’s de Dreamteam Megamix y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza. Entradas a 20 € en la web de children of the 80’s.

Abby Pianoman. Versiones. Sant Josep es Música. 20 horas en Cas Mestre.

Remi Banklyn, Marcos Coll y David Barona. Blues. Desde las 21 horas en Eddie’s Dinner, Sant Antoni.

Rick & Carly. Pop y soul. Sant Josep es Música. 21 horas en El Limonero.

Bohemios Autorizaos. Flamenco y rumba. Sant Josep es Música. 21 horas en Can Toni Beach.

Carlos Tur. Canción melódica. Sant Josep es Música. 21.30 horas en La Ponderosa.

‘Música en viu’. Ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Ferran.

Cine

‘Rompe Ralph’. Ciclo Cinema Jove a la Fresca de Sant Josep. 21.30 horas en la plaza de Sant Jordi. Entrada libre.

Poesía

XXIV Encontre de Joves Poetes dels Països Catalans. Con Clara Fontanet, Víctor Benavides, Llúcia Serra, Damià Rotger, Maria Teresa Ferrer y Gerard Ballester. Actuación musical de Pilar Mena. Desde las 21 horas en el Jardí de ses Eres de Sant Francesc, Formentera.

Astronomía

Astro Magic Lights. Sesiones de astronomía y luz para toda la familia, sorpresas, planetario... Jueves y viernes del verano en BiBo Park de Sant Rafel. Reservas en 663209314 o 971868711.

‘Formentera mira al cel 2025’. Presentación y proyección divulgativa sobre el cosmos, seguida de una observación con telescopios centrada en la luna y otros cuerpos celestes. Desde las 21.30 horas en el Centre d’Interpretació de Can Marroig.

Gira ibicenca del 'bluesman' británico Remi Banklyn / DI

SÁBADO 9 DE AGOSTO

Festes de la Terra Eivissa

19 horas: Torneo de petanca en el Paseo Joan Carles I.

Torneo de petanca en el Paseo Joan Carles I. 20 horas: Partido Festes de la Terra entre la UD Ibiza y la SD Ibiza en Can Misses.

Partido Festes de la Terra entre la UD Ibiza y la SD Ibiza en Can Misses. 19 horas: Fiesta Flower Power en el Paseo de Vara de Rey.

Fiestas de Sant Llorenç

9.30 horas: Jornada de puertas abiertas con hinchables en la piscina municipal de Sant Joan.

Jornada de puertas abiertas con hinchables en la piscina municipal de Sant Joan. 10 horas: Ruta de la Talaia de Sant Joan. Inscripciones: inscripcions@santjoandelabritja.com

Ruta de la Talaia de Sant Joan. Inscripciones: inscripcions@santjoandelabritja.com 20.30 horas: Concierto de The Rosemary Family.

Concierto de The Rosemary Family. 22.15 horas: Tributo Canto del Loco con Estados de Ánimo.

Tributo Canto del Loco con Estados de Ánimo. 0.30 horas: Flower Power con DJ Cardona.

Fiestas de Cala Llonga

9 a 20.30 horas: Campeonato de volei playa.

Campeonato de volei playa. 21 horas: Microconcierto de Susanna Rozsa en el bar Basoa.

Microconcierto de Susanna Rozsa en el bar Basoa. 21 horas: Microconcierto en el bar restaurante Smoke.

Música

Remi Banklyn y Marcos Coll. Blues. 13 horas en Can Jordi Blues Station y 16.30 horas en Rosana’s.

Antonio Muñoz. Flamenco. Sant Josep es Música. 20.30 horas en Es Racó Verd.

Rick & Carly. Música de baile. Sant Josep es Música. 21 horas en la sala Plastik de Cala de Bou.

Remi Banklyn, Marcos Coll y David Barona. Blues. Desde las 22 horas en la sala Teatro Ibiza.

‘Jazz a la Plaça’. Jam session del ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Francesc.

Juvenil

‘Sol Post a s‘Oli Jove’. ‘Alpha Zeta Festival 2025’. Conciertos, espectáculos, actividades, foodtrucks y sorpresas. A favor de Addif. Desde las 19 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou.

Folclore

‘Ballades d’Estiu'. Bailes tradicionales con la Colla Es Broll de Santa Eulària. 21.30 horas en la Plaza de España de Santa Eulària.

Cultura d‘Estiu

Plaza de Santa Gertrudis

18 a 22 horas: Juegos gigantes con Jugueroix.

Juegos gigantes con Jugueroix. 20 horas: Teatro itinerante ‘Open door’, de Pere Hosta.

Ocio

Dissabtes de la Fresca. 21 horas taller creativo para niños con Fran Lucas Simón. 22 horas Concierto de María José Cardona. Mercat Artístic de Sant Ferran, Formentera.

Cine

‘Mecal Air Ibiza’. Muestra de cortometrajes. Hoy Especial adrenalina. 22 horas en el parque infantil de Sant Agustí.

Sant Llorenç rinde homenaje a su patrón este domingo. / JA RIERA

DOMINGO 10 DE AGOSTO

Festes de la Terra Eivissa

10 a 14 horas: Campeonato popular de ajedrez en el Parque de la Paz.

Campeonato popular de ajedrez en el Parque de la Paz. 11 horas: Fiesta infantil y magia con Albert en la Plaza Antoni Albert i Nieto.

Fiesta infantil y magia con Albert en la Plaza Antoni Albert i Nieto. 21 horas: Noche para personas mayores con espectáculos de copla, coro y flamenco en el Parque Reina Sofía.

Noche para personas mayores con espectáculos de copla, coro y flamenco en el Parque Reina Sofía. 21.30 horas: Concierto del Cor Ciutat d’Eivissa en el Claustro del Ayuntamiento.

Fiestas de Sant Llorenç

17 horas: Exposición de vehículos con Motor Club Pitiús y 4x4.

Exposición de vehículos con Motor Club Pitiús y 4x4. 18.30 horas: Misa solemne.

Misa solemne. 19 horas: Desfile de carrozas típicas. Baile payés a cargo de sa Colla de Labritja y dulces típicos a cargo del Ayuntamiento de Sant Joan.

Desfile de carrozas típicas. Baile payés a cargo de sa Colla de Labritja y dulces típicos a cargo del Ayuntamiento de Sant Joan. 21 horas: Entrega de trofeos.

Entrega de trofeos. 21.30 horas: Concierto Groove Garage.

Fiestas de Cala Llonga

15 a 20.30 horas: Campeonato de volei playa.

Campeonato de volei playa. 21.30 horas: Cine en la playa. 'Encanto'. En castellano con subtítulos en inglés.

Festes de Santa Maria Formentera

20 horas: ‘enCurtis: les dones al cinema balear’. Proyección de cortometrajes y convite. Jardí de ses Eres.

Música

Remi Banklyn, Marcos Coll y David Barona. Blues. Desde las 13.30 horas en Rte Cala Leña, Santa Eulària.

Alma Cubana. Fiesta latina. Sant Josep es Música. 19 horas en Tropicana.

Black Leaves. Soul. Sant Josep es Música. 20 horas en Petunia Ibiza.

Swingin Tonic. Swing, jazz, blues... De 20 a 21.45 horas en Hotel Mongibello Ibiza de Santa Eulària.

Querencia. Flamenco. Sant Josep es Música. 20.30 horas en Tribu.

Soul Doctor. Soul. Sant Josep es Música. 21 horas en Kumharas.

‘Nits al Tancó des Cubells’. Ciclo de conciertos en el atardecer. Hoy Remi Banklyn Band. 20.30 horas en es Tancó des Cubells. Entrada libre.

Cultura d‘Estiu

Paseo de s‘Alamera de Santa Eulària

18 a 22 horas: Juegos gigantes con Jugueroix.

Juegos gigantes con Jugueroix. 20 horas: Teatro itinerante ‘Open door’, de Pere Hosta.

Cine

‘Encanto’. Ciclo de cine familiar gratuito ‘Cinema on the beach’, en la playa de Cala Llonga (español con subtítulos en inglés). A favor de IFCC. 21 horas.

Exposición 'L'Illa dels pintors' en el Refectori y es Polvorí de Dalt Vila. / Marcelo Sastre

EXPOSICIONES

'Art d'Estiu'. Exposición colectiva de los artistas de la asociación AMAE. Inauguración el jueves 7 de agosto a las 19 horas en el centro cultural Can Portmany de Sant Rafel. Hasta el 30 de agosto.

'Exposición Santa Maria'. Fotografías de Cris AC. Del 5 al 15 de agosto a bordo del Castaví Jet de Trasmapi.

Biel Vallés Stewart. Pinturas. Inauguración el viernes 8 de agosto a las 20 horas en Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 4 de septiembre

'L'Illa dels pintors'. Nuevas adquisiciones de la Fundació Carloandrés por las Festes de la Terra. Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14 horas y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 25 de septiembre.

Enric Riera. Exposición de Sant Jaume en Formentera. De 11 a 14 y de 19 a 21 horas en la sala Ajuntament Vell. Hasta el 9 de agosto.

'Here and Now'. Exposición participativa organizada por la asociación Ibiza Art Unión. Centro cultural Can Jeroni, Sant Josep. Hasta el 17 de agosto.

'Made in Spain'. Exposición colectiva con obras de Miranda Makaroff, Ana Sting, Piro, Irene Molina, Sabek, Filip Custic y Jaime Urdiales. In-Between Gallery de Dalt Vila. De martes a sábado de 12 a 22.30 horas y los domingos y lunes de 18 a 22.30 horas. Hasta el 16 de septiembre.

Mateo Miró. 'Nuances', pinturas. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. de martes a viernes de 18 a 21 horas y los sábados de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de agosto.

María García de Leonardo. 'Resurgir', pintura matérica. Inauguración el viernes 1 de agosto en el hotel Ocean Drive Marina Botafoc. Hasta el 10 de septiembre.

'Anys vuitanta. L'Eivissa que desapareixia'. Fotografías de Wolfgang Löffler. Sa Nostra Sala de Vila. De lunes a viernesde 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 7 de agosto.

Ignasi M. Carrero Cervera. 'Idees il·lustrades'. Ilustraciones conceptuales. Sala Can Curt de Sant Agustí. De jueves a domingo de 19 a 21 horas. Hasta el 10 de agosto.

‘The Rolling Collection’. Colectiva internacional con obras en formato circular. ADDA Gallery de Cala de Bou. Hasta el 31 de agosto.

‘Es Amunts. La Ibiza salvaje’. Fotografías de Joan Costa, Núria Costa, Xavier Mas, Joan Pereyra, Vicent Planells y Simón Vila. Paneles en el Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de octubre.

2d Exposició. Pinturas de David Riera (Noguera) y composturas de Virol Bifis (David Serra). Can Jordi Blues Station. Hasta el 30 de agosto.

‘Monica Craig: Unos días de 1953 en Ibiza y Formentera’. Fotografías del año 1953 de la británica Monica Craig cedidas al MACE. Hasta el 9 de noviembre en el Museu Puget de Dalt Vila.

‘100 años Eduard Micus’. Exposición por el centenario del artista. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Espacio Micus de Jesús. Hasta diciembre.

‘Ibiza. La isla perdida de Walter Benjamin’. Fotografías de Cecilia Orueta. Es Polvorí de Dalt Vila. De martes a viernes de 18 a 20.30 horas y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 24 de agosto.

Cristina Ferrer. Pinturas sobre Ibiza. Hasta el 10 de agosto en el restaurante Es Xarcu, Sant Josep.

Miquel Barceló. ‘El present permanent’. Obra reciente del artista mallorquín. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 16 de noviembre.

Spencer Lewis. ‘La noche de día’, pinturas. Exposición del veranbo en La Nave de ses Salines. Hasta el 28 de agosto.

‘Reencuentro’. Obras de Erwin Bechtold y Franco Monti. Estudi Tur Costa de Jesús. Hasta septiembre.

Colectiva en También. Obras de Matthias Biberon, Jesús de Miguel, Prudence Dudan, Bertrand Fompeyrine, Sébastien Kito, Benjamin Pelletier y Natalie Rich. Galería También de Santa Gertrudis.

Jean-Marc Bustamante. ‘1995-2025', pinturas, fotografías y esculturas. Galería Parra & Romero de Santa Gertrudis.

Harlys Becerra. 'Symbiosis', pinturas. Hotel Me Ibiza de Santa Eulària.

'Fragmentos de arquitectura'. Exposición y libro de los arquitectos Marià Castelló y Lorena Ruzafa, con textos de Jesús Rodríguez Comes. Sede del Colegio de Arquitectos en Eivissa, Can Llaneres, Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas, hasta el 19 de septiembre.

‘Històries de migracions. Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada’. Muestra sobre migraciones del Fons Pitiús de Cooperació. De martes a domingo de 10 a 14 horas en el Faro de la Mola de Formentera. Hasta el 28 de septiembre.

Willie Márquez. 'Carigrafías', pinturas. Estudi Tur Costa de Jesús.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 20 horas. Night Market: domingos, lunes y martes de 19 a 24 horas, de junio a septiembre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Cala Llenya. Artesanía, ropa, complementos... Música en vivo. Domingos de 10 a 14 horas. Restaurante Cala Llenya.

Puerto de Ibiza. Mercadillo Hippy y de artesanía. Todos los días de 18 a 1.30 horas. Hasta octubre.

Sant Rafel. Mostra artesanal. Artesanía, cerámica y productos kilómetro cero. Jueves de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 11 de septiembre.

Sant Josep. Mercado Ecológico, Local y de Artesanía. Música en vivo y talleres infantiles. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en el centro de Sant Josep. Hasta octubre.

Platja d‘en Bossa. Hippy Market con artesanía, moda y complementos. Calles Ruda y Bruc. Cada día de 18 a 0 horas. De mayo a octubre.

Santa Eulària. Mercadillo de artesanía del paseo de s'Alamera. Todos los días excepto miércoles y domingos de 9 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de octubre.

Santa Eulària. Mercat ecològic. Todos los jueves del verano de 19 a 22 horas en Can Planetes.

Santa Gertrudis. Mercadillo de artesanía y producto local. Viernes de 18 a 24 horas junto a la plaza de la iglesia. Hasta septiembre.

Cala Llonga. Mercadillo de artesanía. Jueves de 18 a 24 horas en el paseo. Hasta octubre.

Benirràs. Mercadillo Hippy. Martes, jueves y domingos de 12 a 24 horas, junto a la playa. Hasta final de septiembre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.