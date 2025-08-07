El éxito arrollador de Ressonadors, que traspasa generaciones. Este proyecto musical impulsado por Joan Barbé y Omar Gisbert y que consiste en recuperar canciones tradicionales pitiusas y versionarlas con músicos de las islas, consigue que sus conciertos multitudinarios atraigan a personas de todas las edades, que se saben de memoria todas las canciones. El último concierto que dieron, el del día de Santa Maria en el parque Reina Sofía, fue un nuevo triunfo.

Llama la atención

La fidelidad del famoso actor de Hollywood Leonardo DiCaprio a las Pitiusas, donde no falta un verano. Este año, ha aprovechado sus vacaciones en las islas para estar con su amigo el magnate Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, que después de unos días en Mallorca ha navegado hasta Ibiza en su megayate ‘Koru’, un enorme velero de 127 metros de altura que es una joya de la ingeniería naval valorada en 500 millones de dólares. El barco de apoyo, el ‘Abeona’, tiene 75 metros de eslora y transporta el helicóptero, equipos auxiliares y parte del personal de servicio.