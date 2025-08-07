Jeff Bezos y su esposa Lauren Sanchez lo dan todo en una discoteca de Ibiza
La pareja disfruta de su luna de miel en Ibiza
Jeff Bezos, emprendedor americano, fundador de Amazon y una de las personas más ricas del mundo, está disfrutando de unos días en Ibiza junto a su nueva esposa, Lauren Sanchez. La pareja se encuentra de luna de miel por el Mediterráneo después de su reciente boda en Venecia.
Durante su estancia en la isla, se han publicado varias fotos de la pareja tanto en su megayate como en algunas playas, en ocasiones acompañados de Leonardo DiCaprio y su pareja,Vittoria Ceretti.
Ahora, en un vídeo que circula por las redes sociales, se puede ver a la pareja disfrutando de la noche en una discoteca de Ibiza. Según ha publicado el medio TMZ (Thirty Mile Zone), Lauren Sanchez estaba "a tope de energía, justo en la órbita de Jeff, mientras él se mantenía tranquilo con su clásico 'dos pasos'", en referencia a su forma de bailar.
