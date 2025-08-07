Janet Jackson se deja sorprender por la magia de Sean Christopher en Ibiza
El mago es conocido por hacer shows para famosos
La icónica cantante Janet Jackson ha sido protagonista de un momento mágico durante su estancia en Ibiza. La hermana menor de Michael Jackson se ha dejado sorprender por el ilusionista británico Sean Christopher, conocido por sus espectáculos con famosos.
En una fotografía que ya circula en redes sociales, Janet aparece sonriendo junto al mago, posiblemente sorprendida tras uno de sus trucos. La cantante llevaba camiseta de manga larga y una pashmina. A pesar de que el outfit de Jackson no es muy veraniego, Christopher asegura que la función para la artista fue hace cuatro días.
"¡Tuve el placer de hacer magia para Janet!", escribe Sean en su cuenta de Instagram, donde ha compartido la foto del encuentro. La publicación se ha llenado de comentarios de fans encantados por la inesperada combinación entre música y magia.
La artista ha mostrado un perfil discreto durante sus vacaciones en la isla y no ha compartido imágenes durante su estancia en redes sociales.
