«Es imposible seguir la guardia con todas las averías de la ambulancia» / .

«Tras intentar seguir la guardia nos es imposible, dadas todas las averías que tiene el coche». Es el mensaje que uno de los equipos del servicio de transporte sanitario de Ibiza envió a las doce del mediodía de este martes al jefe de tráfico de Gsaib (empresa pública responsable de este servicio). Un mensaje en el que informan a este responsable de las peripecias necesarias para seguir con su trabajo. Y es que tuvieron que cambiar hasta en dos ocasiones de vehículo. Algo que, según denunció ayer el sindicato UGT, pone de manifiesto «el estado crítico del transporte sanitario en las islas de Ibiza y Formentera».

Tanto en un comunicado como a través de Vicente Nadal, delegado del sindicato en Gsaib, UGT denuncia la inacción de la empresa pública y la dejadez del Ib-Salut, «responsables de una situación insostenible tanto para los profesionales como para los ciudadanos que dependen del servicio».

El sindicato explica que pese a los anuncios de la consellera de Salud, Manuela García, sobre la llegada de tres ambulancias, «la realidad es que sólo han llegado dos a Ibiza y ninguna está operativa». Denuncia que negó ayer tajantemente una portavoz del Servei de Salut, que aseguró: «No es así. Me confirman que las dos ambulancias que han llegado están funcionando».

Dos de las ambulancias nuevas, en Can Misses, y el interior de un vehículo sin camilla. | UGT / .

La situación que se vivió el martes es, cuanto menos, rocambolesca. Una de las ambulancias de soporte vital básico se encontraba en tan mal estado, con el nivel de aceite tan bajo, que el olor a CO2 «era insoportable», de manera que el técnico no podía más. La situación, recuerdan desde el sindicato, se repetía desde el pasado sábado, 2 de agosto. Esta incidencia fue notificada de inmediato a los responsables de Gsaib, pero el martes 5, tres días después no se había «tomado ninguna medida», critica el sindicato.

Así, el jefe de guardia le indicó al equipo que usara, en su lugar, otro de los vehículos: «Pero al ir a realizar el cambio observamos que dicho vehículo se encontraba en condiciones lamentables». Según explica Nadal, «no había camilla y el interior del vehículo estaba sucio». Finalmente, se utilizó un vehículo de Soporte Vital Avanzado como solución improvisada para cubrir esa guardia de la ambulancia de soporte básico.

Ambulancias esperando turno en el taller

Para el sindicato, este tipo de negligencias «ponen en riesgo la vida de pacientes y profesionales». Además, el sindicato ha lamentado que hay profesionales en la bolsa de trabajo sin contrato, mientras que los servicios se cubren con dificultad y en condiciones precarias. Nadal señala que es algo que ocurre todo el año, sin embargo, en invierno, como las ambulancias de Sant Joan y Sant Agustí no funcionan todo el día es más fácil sustituir un vehículo cuando se avería. Quienes pasen estos días por la carretera de Santa Gertrudis podrán ver, esperando su turno en un taller mecánico, dos ambulancias.

«Es imposible seguir la guardia con todas las averías de la ambulancia» / .

«Es increíble que ni el Ib-Salut ni la consellera Manuela García den soluciones reales a los isleños. Nos han abandonado, tanto a los profesionales como a los ciudadanos, tratándonos como de segunda categoría en el transporte urgente y no urgente», insisten desde UGT, que reclama, en este sentido, «soluciones inmediatas y no promesas vacías». Exigen la puesta en marcha inmediata de las ambulancias nuevas (Salud asegura que están funcionando) y la estabilidad laboral para el 60 por ciento de la plantilla, que son trabajadores indefinidos no fijos, entre otras mejoras.

Desde el sindicato animan a los usuarios del servicio de transporte sanitario que se vean afectados por la falta de vehículos a poner reclamaciones. «El otro día una persona estuvo dos horas esperando una ambulancia, pero la mayoría de la gente luego no quiere poner quejas y parece que no pasa nada», lamenta Vicente Nadal.