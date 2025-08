En Ibiza el legado de los corsarios sigue vivo

«Los corsarios han sido instrumentos de la providencia», afirma el obispo de Ibiza, Vicent Ribas durante la homilía de la misa solemne en honor a la gent de la mar. Mientras las terrazas del puerto se van llenando de turistas, la iglesia de Sant Elm también abarca una asamblea variopinta. En los banquillos, miembros del Ayuntamiento, veteranos del ejército, religiosas, fotógrafos, turistas o parroquianos de Sant Salvador de la Marina se reúnen, pese al sofocante calor, para rendir homenaje a los corsarios de Ibiza.

Vista cenital de la misa. / Marcelo Sastre

Unas monjas, para aliviar a los asistentes, incluso regalan abanicos. Dionisio forma parte de la audiencia: «Yo siempre participo en todas las celebraciones de la iglesia de la Marina», cuenta. Para él, la homilía del obispo es la parte más destacable del día, ya que conmemora el coraje, la fe y la importancia histórica de los corsarios de Ibiza, pero también transmite un mensaje de esperanza: «No importa lo oscuro que sea el mar que atravesemos, la luz de Cristo no se apaga jamás», concluye Ribas su sermón.

La asombrosa actuación de la Coral amics de sa Música también contribuye a la magia del momento, ya que los coristas interpretan, con sus voces angelicales, clásicos religiosos como el ‘Ave Maria’ de Rossini, el ‘Panis Angelicus’ de Franch o el ‘Himne a Santa Maria’.

La procesión rumbo al monumento de los corsarios al salir de la iglesia. / Marcelo Sastre

Tras este último canto, los asistentes salen a la calle rumbo al monumento a los Corsarios, «un monumento único en el mundo y el único dedicado a los corsarios», señala el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, en el puerto, para completar la segunda parte del homenaje a los corsarios. Justo antes de empezar su discurso, se desarrolla un ball pagès a cargo de la Colla de sa Bodega. Las actuaciones, entrecortadas por remotos ecos de reguetón que provienen de un yate, destacan por su gran diversidad de edades, ya que niños de cinco años bailan junto con compañeras ancianas. No obstante las inevitables incursiones del mundo moderno en la celebración, no cabe duda de que los ibicencos valoran mucho sus tradiciones: «Me gustan todas las celebraciones que tengan que ver con el pasado de Ibiza porque no se tiene que olvidar», opina Marisol, que ha disfrutado de los actos de la tarde.

Un niño demuestra su precoz habilidad en el 'ball pagès' / Marcelo Sastre

El acto conmemorativo. / Marcelo Sastre

Enfrente del monumento, rodeado de yates, Triguero hace que vuelva a la vida, por un breve instante, la memoria de los navegantes de la vieja escuela: «Personas como Antoni Riquer [el corsario ibicenco que consiguió capturar al vehemente pirata Novelli junto con sus marineros y al que este monumento está dedicado] nos enseñaron que merece la pena luchar por aquello que es de todos y no rendirnos en momentos difíciles», sentencia. El alcalde también aprovecha la ocasión para agradecer el trabajo de los veïns y veïnes del barrio de la Marina, «por haber mantenido y conservado este emblemático vecindario. Feliz día de San Salvador, feliz día a los veïns de la Marina, a nuestros corsarios y a toda la gente del mar», concluye.