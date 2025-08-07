El “Ibiza Final Boss”: El turista que se ha hecho viral en redes

Ibiza ha vuelto a convertirse en el lugar de un fenómeno viral internacional. En esta ocasión , la escena no la protagoniza ningún famoso, sino un chico normal en una discoteca. El protagonista es Jack Kay, un turista de Newcastle que, con su singular estilo, ha sido bautizado en redes como el “Ibiza Final Boss”.

Todo comenzó el pasado 3 de agosto, cuando la cuenta de TikTok de la tienda de entradas de discoteca Zero Six West Ibiza publicó un vídeo de un joven bailando en medio de la pista en una fiesta diurna. En apenas 24 horas, el clip superó los 5 millones de visualizaciones, y hoy ya acumula más de 17 millones entre TikTok, Instagram y X (Twitter). Con un corte de pelo tipo “tazón”, gafas de sol, y una cadena dorada, Jack se ha convertido en un icono. Lo que parecía una simple escena se ha transformado en un fenómeno.

Tras la viralización de este clip, los memes no han tardado en surgir. Se ha hecho viral en X (Twitter) el hashtag #ibizafinalboss

El nacimiento del "Final Boss"

El término "Final Boss" proviene de los videojuegos, donde representa al enemigo más poderoso al final del juego. Como escribía un usuario en X: “Cuando pensabas que habías visto todo en Ibiza, aparece el Final Boss con corte de coco y mirada letal.”