El Govern pactará con el sector la propuesta de ampliación de la Reserva Marina de es Freus

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural pactará con el sector la propuesta de ampliación de la Reserva Marina de es Freus durante su tramitación, con el objetivo de que la iniciativa cuente con "el máximo consenso posible".

Así lo ha manifestado la Conselleria que dirige Joan Simonet en una nota de prensa este miércoles, en la que ha recordado que la pesca recreativa se puede practicar con normalidad en las reservas marinas, como se ha hecho en els Freus desde hace 25 años.

El pasado 16 de julio, durante la reunión de la Comisión de Seguimiento de las Reservas Marinas dels Freus de Ibiza y Formentera y de la Punta de sa Creu, la Cofradía de Pescadores de Formentera, avalada por el Consell Insular de Formentera, propuso su ampliación.

La Conselleria ha empezado a trabajar en la iniciativa y esta previsto que este mes de agosto salga a exposición pública. En este sentido, el director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha explicado que precisamente durante este periodo el Govern "escuchará y recogerá las aportaciones de las partes implicadas en la ampliación".

Asimismo, ha asegurado que se trabajará de forma conjunta para conseguir que el documento que "cuente con el mayor número posible de puntos de acuerdo", lo que reafirma, ha subrayado, la voluntad del Govern de sacar adelante medidas que estén avaladas por el sector pesquero profesional.

Por otro lado, ha explicado que, en cualquier caso, esta propuesta sólo afectará a aguas de Formentera y, básicamente, a los pescadores de esta Isla.

La Conselleria recuerda que la ampliación de la Reserva Marina dels Freus tiene como objetivo la protección del entorno marino del archipiélago y la conservación de la biodiversidad marina.

Baleares cuenta actualmente con 12 reservas marinas que suman una extensión de más de 63.700 hectáreas. Desde la Conselleria han destacado que sin estas reservas la pesca artesanal tiene más dificultades para subsistir.