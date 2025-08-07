Un DJ destroza la reputación de la isla: "Te estafan desde que llegas. Una cosa que en Madrid vale X, en Ibiza tres veces más"

Ibiza se ha consolidado como uno de los destinos más caros de España, superando en varios aspectos incluso a Madrid. La isla, conocida en el pasado por su ambiente bohemio, ha experimentado una gran transformación en las últimas décadas. En la actualidad, su oferta turística gira en torno al lujo: desde hoteles de cinco estrellas hasta restaurantes exclusivos y fiestas privadas que atraen a visitantes de alto poder adquisitivo.

Además, con la llegada del verano, los precios se disparan, haciendo que unas vacaciones en Ibiza resulten, en muchos casos, más costosas que en otras capitales europeas y prohibitivas para aquellos turistas que antes visitaban la isla y ahora se lo tienen que pensar dos veces antes de hacerlo.

Esta escalada de precios responde a varios factores. La alta demanda internacional, sumada a una oferta limitada de alojamiento y servicios, ha tensionado el mercado. Además, el auge de los yates, los beach clubs y las villas privadas han elevado aún más el nivel de exclusividad. Y esta Ibiza actual no termina de gustar a todos, como es el caso del empresario y DJ, Vicente One More Time.

En un episodio de Cancelled Podcast grabado hace meses que se ha vuelto a hacer viral en los últimos días, el DJ carga contra la isla. Y lo hace sin morderse la lengua. "Ibiza me parece una isla de mierda, donde todo el mundo se droga y se pone hasta el culo", señala. "Está muy bien para los que tienen yate y que van a las calas maravillosas que hay, que son espectaculares, pero para la gente en general, sobre todo para los que van a currar, que muchos de ellos pasan hambre o no encuentran curro, es un desastre", dice enfadado el empresario.

Para él hay una cosa clara: "Te están estafando desde que llegas hasta que te vas". Y pone el foco en los elevados precios que tienen los servicios que se ofrecen en la isla: "Una cosa que en Madrid vale X, en Ibiza vale tres veces más. La mejor discoteca de Ibiza te cobra tres veces más que Fabrik... y Fabrik probablemente esté mucho mejor a nivel tecnológico y a todos los niveles; a nivel artístico, a nivel disc-jockey y todo".

Los comentarios en la publicación compartida en TikTok, que supera el millón de visualizaciones, no cesan y los hay para todos los gustos. Un usuario afirma rotundo que "Ibiza es un timo y lo lleva diciendo años"; mientras hay quien defiende el modelo turístico de la isla: "Yo voy a Ibiza y no me he drogado en la vida. Me encantan sus calas, su alegría y buceo. Vale caro, claro; todo lo bueno vale caro. Madrid no tiene playa y en verano eso se penaliza mucho".