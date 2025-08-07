Detenido en Ibiza un conductor por zigzaguear, llevar exceso de pasajeros y dar positivo en alcohol y drogas

La Policía Local interceptó el vehículo en la avenida 8 de agosto, donde viajaban seis personas, poniendo en riesgo la seguridad vial.

Foto de la Policía Local de Ibiza en la operación

Foto de la Policía Local de Ibiza en la operación / @policiaeivissa en Instagram

Un conductor ha sido detenido esta semana en la avenida 8 de agosto de Ibiza tras ser interceptado por la Policía Local, al circular de manera errática y zigzagueante, poniendo en grave peligro la seguridad vial. La detención se produjo después de que los agentes notaran las maniobras peligrosas del vehículo.

Al detener el coche, los agentes descubrieron que viajaban en su interior seis personas, excediendo la capacidad permitida. Tras someter al conductor a los controles correspondientes, este arrojó un resultado positivo tanto en alcohol como en otras sustancias estupefacientes.

La Policía Local ha destacado la importancia de este tipo de intervenciones para garantizar la seguridad en las carreteras. "Seguimos trabajando para proteger la vida de todos los ciudadanos y hacer cumplir las normas de tráfico", afirman en un comunicado en redes sociales.

