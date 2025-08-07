Ibiza
'Simpa' en Ibiza: detenido cuando iba a huir dejando un pufo de 17.600 euros en un hotel
El presunto estafador estuvo varias semanas alojado en el establecimiento y se marchó sin pagar
Un hombre ha sido detenido por dejar un pufo de 17.600 euros en un hotel de Ibiza en el que estuvo alojado durante varias semanas y del que huyó sin abonar la elevada cuenta que había ido acumulando.
Agentes de la Unidad Contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Ibiza detuvieron el pasado lunes a este individuo, de nacionalidad senegalesa, como presunto autor de un delito de estafa, según ha informado el cuerpo.
Hace un mes, el hotel denunció los hechos ante la Policía Nacional, explicando que habían recibido varias notificaciones bancarias negando la validez de los supuestos pagos que este cliente había realizado.
Los agentes iniciaron una investigación y dieron con el presunto estafador justo a tiempo, ya que al día siguiente pensaba abandonar la isla con destino a París. Se encontraba alojado en otro hotel de Sant Antoni.
Entre las pertenencias del sujeto, la Policía encontró numerosa documentación falsa, como quedó confirmado tras las pertinentes consultas realizadas ante las autoridades francesas y suizas.
"Esta detención supone una de las más significativas acaecidas esta temporada en la isla de Ibiza por delitos de estafa en establecimientos hoteleros", destaca la Policía. El detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia.
