El desliz de Mercedes Garrido con las nuevas promociones de VPO en Ibiza

La portavoz del PSOE en materia de Urbanismo en el Parlament balear, Mercedes Garrido, se refirió en su comparecencia de este jueves en Ibiza a la noticia publicada por este diario sobre las nuevas promociones proyectadas por el Institut Balear de la Vivienda (Ibavi). En el texto, se informaba de cómo se ha acortado la tramitación de estas iniciativas mediante las nuevas normativas para obtener suelo y reducir trámites. Según Garrido, aunque se afirmara que estas viviendas de protección oficial (VPO) iban a construirse de forma más rápida, en verdad solo había salido a concurso «el proyecto básico», de manera que faltaría una siguiente licitación para elaborar el consiguiente proyecto de ejecución (que es más complejo).

La información de Diario de Ibiza fue elaborada a partir de los procesos administrativos, de carácter público, que pueden consultarse en la Plataforma de Contratación del Estado, unos datos que después se constrastaron con la conselleria de Vivienda. En esta noticia, se detallaba que para las tres nuevas promociones del Ibavi en Can Cantó, Vicent Serra Orvay (esta ya adjudicada y con contrato formalizado) y en la calle Hort de sa Fruita salían a concurso, de manera conjunta, el proyecto básico, el proyecto de ejecución y la dirección de obras. Esta información puede confirmarse fácilmente en la plataforma estatal. Sin embargo, según insistió Garrido en la rueda de prensa, pese a que el Govern podía aprovechar esta licitación conjunta desde el pasado 14 de marzo, las promociones del Ibavi en Ibiza de momento solo contaban con un proyecto básico a concurso.