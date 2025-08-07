Controlado un incendio forestal en Ibiza

Los bomberos han controlado un fuego que se ha producido esta tarde de jueves en una zona de pinar en Can Xomeu, en el municipio de Sant Josep. Según informa el Institut Balear de la Natura (Ibanat), el aviso del fuego se ha producido a las 17.12 horas y apenas tres cuartos de hora más tarde, a las 17.55 horas, ya se ha dado por controlado.

Al lugar de los hechos se han desplazado seis efectivos en dos autobombas del cuerpo insular de Bomberos de Ibiza. Gracias a la rápida intervención del servicio de extinción de incendios, sólo se ha quemado una superficie de 0,18 hectáreas.