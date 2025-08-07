El álbum

Un bosque de sombrillas

Un bosque de sombrillas | TONI ESCOBAR

Una, dos, tres, cuatro... y así hasta que nos quede paciencia para contar. Platges de Comte demuestra una y otra vez ser uno de los lugares favoritos para los bañistas, que se esconden del Sol bajo un bosque de sombrillas durante el tiempo que pasan entre chapuzón y chapuzón.

