El álbum
Un bosque de sombrillas
Una, dos, tres, cuatro... y así hasta que nos quede paciencia para contar. Platges de Comte demuestra una y otra vez ser uno de los lugares favoritos para los bañistas, que se esconden del Sol bajo un bosque de sombrillas durante el tiempo que pasan entre chapuzón y chapuzón.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Noches de Ibiza pide controles de aforo para UNVRS y multas para el Pikes
- La increíble historia de Thor: el perro que fue invitado a un hotel de cinco estrellas de Ibiza... y acabó adoptado
- Batacazo en el aeropuerto de Ibiza: agosto se inicia con un 10,3% menos de vuelos
- Un joven se precipita desde la muralla de Ibiza
- Agresión brutal en la puerta de un hotel de Sant Antoni
- Muere un joven turista de 27 años tras precipitarse desde un hotel de Sant Antoni
- Un hombre de 47 años ingresa en la UCI tras precipitarse desde un segundo piso en Ibiza
- La Guardia Civil descarta la muerte accidental en el precipitado de Sant Antoni