Un pequeño Titanic de playa ante cientos de espectadores en Ibiza

Los numerosos bañistas que el miércoles disfrutaban de una calurosa jornada veraniega en Platges de Comte contaron con el aliciente de un espectáculo adicional que, afortunadamente, se saldó sin daños humanos ni medioambientales.

Todo quedó en una modesta representación en vivo del Titanic que solo tuvo consecuencias económicas para la propiedad de la embarcación, que poco a poco se fue yendo a pique sin remedio y por motivos aún desconocidos.

Poco después del mediodía, todos los congregados en el arenal, que estaba completamente abarrotado de gente, sin un milímetro libre de espacio donde clavar la sombrilla, asistieron con estupor al progresivo hundimiento de un barco que estaba fondeado muy cerca, justo al límite de la zona delimitada por las boyas.

Alertados por la llamativa escena que se divisaba más allá de la zona de baño, los socorristas del Ayuntamiento de Sant Josep se acercaron rápidamente hasta el lugar de los hechos con el objetivo primordial de comprobar si había heridos.

Interviene Salvamento Marítimo

Además, también se encargaron de alertar a Salvamento Marítimo, que desplazó una embarcación hasta el lugar de los hechos para prestar toda la ayuda requerida y asegurar la zona.

Enseguida llegaron buenas noticias y fuentes municipales confirmaron que los tripulantes de la embarcación se encontraban en buen estado, ya que pudieron abandonarla antes de que su vida corriera peligro.

De igual manera, el primer análisis de lo ocurrido descarta también la posibilidad de que se hubiera producido ningún tipo de vertido de combustible al mar, otra de las grandes preocupaciones que surgen cuando se produce un naufragio cerca de la costa, independientemente del tamaño de la embarcación.

Todo el operativo se desarrolló ante la sorprendida mirada de centenares de turistas que se bañaban en el agua o tomaban el sol sobre la arena.