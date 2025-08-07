Baleares, segunda comunidad más cara para comprar vivienda: casi 4.000 euros el metro cuadrado

El precio medio de la vivienda alcanzó en el segundo trimestre de 2025 los 3.946 euros por metro cuadrado en Baleares, lo que sitúa al archipiélago como la segunda comunidad autónoma más cara del país, solo por detrás de Madrid (4.067 €/m²) y por delante del País Vasco (3.220 €/m²), según los datos publicados este jueves por el Colegio de Registradores.

A nivel nacional, el precio medio de la vivienda marcó un nuevo récord, situándose en 2.251 euros por metro cuadrado, un 1,1 % más que en el primer trimestre del año, cuando ya se había registrado un incremento del 2,9 %. Este crecimiento sostenido responde a la fortaleza de la demanda, impulsada por el aumento de la población, los bajos tipos de interés y el contexto socioeconómico favorable.

En contraste, Extremadura continúa siendo la comunidad con el precio medio más bajo: 881 euros por metro cuadrado. Sin embargo, ha sido una de las regiones con mayor crecimiento trimestral, con una subida del 9,5 %, solo superada por la Región de Murcia, donde los precios aumentaron un 10,2 %.

El informe también detalla que el precio medio de la vivienda usada en España creció un 2,9 %, alcanzando los 2.215 euros por metro cuadrado. En Extremadura, este segmento subió aún más, un 8,1 %, hasta los 842 euros/m². Por el contrario, la vivienda nueva en el conjunto del país experimentó una caída del 2,9 %, quedando en 2.396 euros/m², mientras que en Extremadura el precio aumentó un notable 9,8 % hasta los 1.126 euros/m².

El índice de precios de vivienda de ventas repetidas también registró un máximo histórico, situándose un 21,4 % por encima del nivel alcanzado en 2007. Aun así, su crecimiento se moderó: subió un 3,6 % entre abril y junio, frente al 5,7 % del trimestre anterior.

En cuanto a las operaciones de compraventa, se registraron 171.078 transacciones en el segundo trimestre, lo que representa un descenso del 5,8 % respecto al primer trimestre, aunque supone un 17 % más que en el mismo periodo del año anterior. Las viviendas nuevas sufrieron una caída más pronunciada (18 %) frente al 2,1 % de descenso en las viviendas usadas.

Las hipotecas también mostraron un crecimiento. Se registraron 123.606 nuevas hipotecas sobre vivienda, un 3,8 % más que en el trimestre anterior y un 32,5 % más en comparación interanual. La cuota hipotecaria media mensual alcanzó los 748,3 euros, un 0,4 % más, representando el 32,2 % del coste salarial medio.

Por último, el 14,1 % de las compras de vivienda fueron realizadas por extranjeros, manteniéndose estable respecto al trimestre anterior. Las nacionalidades más activas siguen siendo la británica, alemana y neerlandesa, destacando especialmente en regiones turísticas como Baleares.