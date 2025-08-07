El Ayuntamiento de Sant Antoni pide los análisis toxicológicos de los turistas precipitados

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha solicitado hoy a la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera información sobre los accidentes que se han producido en este municipio, en el que cinco turistas han fallecido tras precipitarse al vacío.

En esta solicitud, el Consistorio pide acceso -en la medida que sea posible- a los resultados de las analíticas toxicológicas practicadas durante las autopsias, así como “cualquier otra información que pudiera contribuir a esclarecer las posibles causas de estos trágicos sucesos”, según señala el Ayuntamiento portmanyí en una nota de prensa. El objetivo de esta petición es “conocer con mayor profundidad las circunstancias que rodean estos hechos, con el firme propósito de colaborar con las autoridades competentes y adoptar, en su caso, medidas que contribuyan a evitar que situaciones similares se repitan en el futuro”.

Más policía

A falta de conocer más detalles, el Ayuntamiento de Sant Antoni ya apunta a lo que considera que es la causa de estos accidentes, y es la falta de un “refuerzo de efectivos de la Guardia Civil, que es el cuerpo competente en la prevención y persecución de delitos contra el tráfico de drogas”. Por este motivo, reclama a la delegación del Gobierno “más medios humanos y materiales destinados al municipio”.

Por su parte, el Consistorio considera que está haciendo los deberes, ya que recuerda que este año, como cada verano, ha diseñado un “Plan de Seguridad para incrementar la presencia de agentes en la vía pública en las zonas de mayor afluencia turística y la puesta en marcha de unidades específicas de convivencia, así como la activación de operativos especiales conjuntos con Guardia Civil y Policía Nacional”. Además, asegura que “este año se han abierto convocatorias para ampliar la plantilla de la Policía Local con diez plazas adicionales, así como para la creación de la figura del agente de intrusismo y convivencia y la contratación de vigilancia privada en puntos estratégicos”.

Por si fuera poco, el Ayuntamiento portmanyí insiste en que “continúa trabajando para consolidar un modelo turístico que fomente una oferta de mayor calidad y que contribuya a una convivencia respetuosa entre residentes y visitantes”, y que se ha reunido con los responsables de uno de los principales establecimientos afectados -el Ibiza Rocks Hotel, donde han fallecido tres de los cinco precipitados-, para solicitar “la implementación de medidas extraordinarias de seguridad y control con el objetivo de evitar futuras tragedias”. Asegura también que “seguirá adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la convivencia en Sant Antoni de Portmany como destino turístico seguro y responsable”.

El último caso de precipitado en Sant Antoni se produjo en la madrugada del pasado lunes, cuando un ciudadano belga de 47 años sufrió diversas fracturas al caer al vacío desde una altura de un segundo piso. Este diario se puso en contacto con el Ayuntamiento para intentar recabar más información sobre este suceso que no contó con presencia de la Guardia Civil, pero solo obtuvo el silencio por respuesta.