Se asombra al ver Ibiza vacía en pleno verano: "Este año no hay tantas familias"

Sol, playa y desconexión por unos días. Esa es la fórmula que sigue atrayendo, año tras año, a miles de turistas a destinos costeros como Ibiza. La isla balear, con sus calas de agua cristalinas y una oferta turística que combina relax y ocio, representa el ideal vacacional de quienes buscan huir de la rutina y recargar energía en un entorno que muchos califican de paradisíaco.

Además del atractivo natural, Ibiza ofrece una experiencia completa: gastronomía mediterránea, pueblos con encanto, puestas de sol espectaculares y una vida cultural vibrante que va más allá de la fiesta. Pese a su consolidada trayectoria, algunas personas aseguran que esta temporada hay menos turistas que en las anteriores.

"Mirad... o estoy yo loco o esto no es normal. Ibiza, temporada alta. Estamos hablando de que son los últimos días de julio y ya empezamos agosto", comenta un usuario de TikTok, @ampibiza, mientras recorre uno de los enclaves principales de la ciudad de Ibiza.

"Vara de Rey está ahí. Esto es la Plaza del Paque... no hay ni gatos. Tendría que estar transitada y tal... nada, vacío", continúa el joven. "Cualquier verano ha estado esto más poblado. Sí que es verdad, por lo que me he podido dar cuenta, que este año no hay tantas familias", agrega.

El vídeo se ha hecho viral y acumula ya más de 2.000 comentarios. Entre ellos, se puede leer como algunos usuarios tienen claro el destino de la isla balear: "Tarde o temprano sitios como Ibiza morirán de éxito, precios abusivos y servicios cada vez peor". Mientras, otros desmienten las palabras del joven: "No es verdad. Estoy en Ibiza y está a rebosar".