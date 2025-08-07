Arte que «explora todo lo que está fuera de la realidad»

Andrea Sánchez y Ricardo Jarpa, fundadores del Estudio Laterna, en Santa Gertrudis, defienden «un acercamiento más pausado y reflexivo a las artes y al paisajismo» y con esa filosofía presentaron el pasado 23 de julio la exposición ‘Islands of Consciousness: Molecules, Meditation, and Now’. La muestra, comisariada por la propia Sánchez y el equipo curatorial SmithVaitiare, reúne a dos artistas, Kelsey Brookes (Denver, Colorado, 1978) y Javier Riera (Avilés, Asturias, 1964), que «exploran con sus obras todo aquello que no se ve, lo que está fuera de la realidad». El primero lo hace a través de lienzos, el segundo, con instalaciones lumínicas.

Los cuadros del creador americano, dispuestos en el interior de la galería, invitan al espectador a «ir más allá de los límites de la conciencia». En el jardín, donde se pueden admirar las creaciones de Riera, que ya mostró su trabajo en 2024 en el Estudio Laterna, la propuesta es «hacer un ejercicio de reconexión con uno mismo, incidiendo en la idea de la naturaleza como lugar de meditación e introspección».

Cada uno con su propio lenguaje expresivo, Riera y Brookes, comparten en esta exposición «una misma fuerza latente: la contemplación como vía de conocimiento».

Retrato de Kelsey Brookes. / Estudio Laterna

Química, luz y mente

Las obras de Kelsey Brookes fusionan sus dos vocaciones, el arte y la ciencia. El artista americano «pone la física, la química y las matemáticas al servicio de la forma y el color en lienzos complejos y detallados, como una suerte de mandalas minuciosos, con los que aborda cuestiones filosóficas y espirituales».

En las obras que presenta en Estudio Laterna, «parte de antiguos saberes para la transformación interior, como la meditación o la danza, para llegar a una pintura que refleja los ritmos internos del cuerpo y la mente». «Brookes hace aflorar lo que escapa a la mirada, sugiriendo una continuidad entre el mundo interior y el universo», en palabras de los comisarios de la muestra.

Bioquímico de formación, «se pregunta si algo cambia a nivel molecular cuando el ser humano adquiere un estado elevado de conciencia». Lo que descubre, lo plasma en lienzos geométricos que siguen reglas matemáticas como la proporción áurea, fusionando concepto y belleza, subjetividad y lógica.

Retrato del artista visual asturiano Javier Riera. / Estudio Laterna

Dibujar con luz

El contrapunto a estas piezas está en el jardín del Estudio Laterna. Lo marcan las instalaciones lumínicas de Riera, que proyecta sus composiciones geométricas directamente sobre la vegetación, acercándose así a disciplinas como el land art.

Instalaciones lumínicas de Javier Riera en el jardín del Estudio Laterna. / Valentine Riccardi

Para él, la naturaleza no es un mero soporte, sino un elemento activo que, al estar vivo y ser cambiante, completa la obra. «Concibo la geometría como un lenguaje natural anterior a la materia, capaz de establecer una forma de resonancia con ella», comenta.

La exposición ‘Islands of Consciousness: Molecules, Meditation, and Now’ se podrá visitar en el Estudio Laterna hasta el próximo mes de septiembre.