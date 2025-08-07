Alarma entre los hoteleros por los precipitados en Ibiza: «Algo está pasando»

La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) reconoce su impotencia ante los repetidos casos de turistas precipitados que se están sucediendo este verano y que tienen en Sant Antoni su epicentro común.

El gerente de la entidad, Manuel Sendino, subraya que es un asunto que les «preocupa mucho», pero también añade que la responsabilidad de atajarlo recae principalmente en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado después de que en los últimos meses se hayan registrado cinco fallecimientos en el municipio sanantoniense de visitantes que cayeron al vacío, tres de ellos en el mismo escenario, el hotel Ibiza Rocks.

«No sabemos qué hacer. Puede ser casualidad. De repente ocurre que no se cae nadie en tres años. Pero las casualidades no suelen ser la explicación más normal», alerta Sendino en declaraciones a Diario de Ibiza. «Puede ser casualidad, no lo discuto, pero no sé si se hacen análisis toxicológicos, si se sabe realmente lo que pasó… Es todo llamativo», añade.

En su opinión, lo que está ocurriendo este año, en mayor proporción que anteriores veranos, es que «la gente abusa de sustancias con las que se colocan por ahí y les hace entrar en un estado en el que llegan a alucinar». «El resultado es fatal y tristísimo. No sé a qué se puede atribuir, pero yo creo que es un tema de las variedades [de drogas] que ingieren», valora.

Toque a las autoridades

Para respaldar este argumento, el gestor de la Fehif recuerda el caso del dj italiano Michele Noschese, fallecido el mes pasado en Ibiza. «Llama la atención el nivel de colocón que tenía», comenta sobre el pinchadiscos, conocido artísticamente como Godzi y que murió en su domicilio tras una intervención de la Guardia Civil, que acudió al lugar tras recibir quejas por altercados y ruido.

Mientras que las autoridades españolas atribuyen el fallecimiento al consumo de drogas, el padre de la víctima sostiene que su hijo murió a causa de los golpes sufridos durante el operativo policial. La Fiscalía de Roma lo está investigando como homicidio.

Desde la asociación de hoteleros recuerdan que «el tráfico de estupefacientes ya excede» su «ámbito profesional y sectorial». «Pero sí, es un tema que se debería vigilar con mucha más eficacia porque algo pasa. Si no es por lo que toman, no se me ocurre otra explicación para lo que ocurre. Es un tema muy triste que obviamente no favorece a nadie, pero es un tema estrictamente de las autoridades competentes en la materia», abunda Sendino.

En cuanto a la responsabilidad de los establecimientos hoteleros para garantizar la seguridad en todos los eventos festivos que organizan, el gerente responde tajante que «la normativa se cumple».

«No sé decir cuánta seguridad hay que tener, pero a mí me parece que seguridad hay. Otra cosa es que la burlen porque hay mucha gente. Estamos hablando de delincuencia. La droga está aquí, pero que yo sepa está en todo el mundo, al menos en todo el mundo occidental que tiene dinero para pagarla», reflexiona.

La perra Summer

En este sentido, subraya que «se siguen encontrando alijos» de drogas en Ibiza y Formentera. «El otro día una perra encontró varios alijos en Formentera. Pues podíamos tener más perros de estos», reclama en referencia a Summer, el animal adiestrado de la Policía Local de Formentera que recientemente colaboró con los agentes de Sant Josep en un dispositivo que terminó con dos detenidos por un presunto delito contra la salud pública.

En el vídeo difundido en redes sociales por la Policía Local de Sant Josep, se podía ver la amplia variedad de drogas intervenidas con la ayuda del can, entre las que se incluían pastillas, varias bolsas con marihuana y otras con sustancias de distintos colores: blancas, marrones, naranjas y rosas.

De esta manera, los hoteleros reclaman más ayuda por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para atajar el consumo desaforado de drogas que, según entienden, es la hipótesis más probable del accidentado verano que se está viviendo en Sant Antoni, donde se siguen sucediendo los episodios de precipitados.

Los dos últimos se produjeron hace escasos días. Uno corresponde a un ciudadano portugués de 27 años que perdió la vida tras arrojarse al vacío desde el hotel Florencio. Al día siguiente de los hechos, cuando todavía no habían pasado 24 horas desde el suceso, desde la Guardia Civil dieron por buena la hipótesis del suicidio. Fuentes de la Benemérita transmiten que, por el momento, se desconoce el resultado de la autopsia y que no se puede dilucidar si la víctima consumió drogas o alcohol antes de su salto fatal.

Un verano trágico

Tampoco hay constancia de lo que ocurrió exactamente con el ciudadano belga de 47 años que, en la madrugada del domingo al lunes, cayó desde una altura de un segundo piso, también en Sant Antoni. Después de ser trasladado hasta Vila por una ambulancia del 061, ingresó en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario a las 2.45 horas con un parte médico que hablaba de politraumatismo, fracturas costales y traumatismo lumbar.

En cuanto a las caídas al vacío registradas en establecimientos hoteleros, el Ibiza Rocks está sufriendo un verano negro con tres víctimas mortales: una en abril y dos más durante el pasado mes de julio. La primera fue una joven de 19 años, de nacionalidad turca y residente en Italia, que cayó al vacío mientras intentaba pasar de una habitación a otra a través del balcón a primera hora de la mañana, después de volver de una noche de fiesta.

Los otros fallecidos compartían nacionalidad escocesa. Se trataba de Evan Thomson, de 26 años y de Gary Kelly, de 19. Ambos se precipitaron al vacío desde el tercer piso del hotel. Tras la muerte del segundo, Ibiza Rocks canceló sus fiestas durante cinco días antes de recuperar su programación habitual.