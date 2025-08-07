Los adosados de Ibiza que han pasado de estar okupados a costar 1 millón de euros

Durante años, han sido uno de los símbolos en Ibiza del estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2009, que dejó un sinnúmero de cadáveres inmobiliarios en forma de promociones residenciales a medio acabar, construcciones abandonadas y obras que se interrumpieron y que durante años han acumulado ruina y abandono.

Una de estas promociones fue la de 27 adosados de lujo situados en Punta Pedrera, en la calle Torrent 6. Las obras habían finalizado prácticamente en el año 2012, pero ahí se detuvieron. No obstante, durante esta década, estas casas no han permanecido vacías, ya que durante la mayor parte de este tiempo han estado okupadas. Los 18 adosados situados más al norte han sido el hogar de una comunidad numerosa de personas que, aprovechando el abandono de estos inmuebles, los convirtieron en su hogar.

El año pasado, los okupas fueron desalojados y ahora las cosas han cambiado. Los 18 adosados situados más al norte ya han sido tapiados y repintados, y los otros diez están ya en estado de revista y se ponen a la venta.

A partir de un millón

Así, comprobamos en la web de la inmobiliaria Lucas Fox, ocho de estos adosados ya están a la venta, con precios de “a partir de 995.000 euros”. “Estas exclusivas viviendas con un diseño ibicenco superan los 220 m² construidos y ofrecen hasta 195 m² de espacios exteriores privados", reza la publicidad.

"La promoción Villas Punta Pedrera cuenta con acabados de primera calidad y un diseño elegante y funcional. Todas las villas cuentan con interiores diáfanos y abiertos”, leemos en el texto promocional de la inmobiliaria.

Si tienen curiosidad sobre cómo es el interior de estas casas, aquí tienen una descripción: “La distribución de la planta principal alberga un luminoso salón-comedor con la cocina abierta, con acceso directo a una terraza con piscina privada, que permite la entrada de abundante luz natural. La planta se completa con un baño. En la planta superior, se dispone la zona de noche con tres o cuatro dormitorios, dependiendo de la unidad elegida, junto con dos baños adicionales. Cada dormitorio cuenta con acceso a unas maravillosas terrazas con vistas al mar”.

“Estas villas están ubicadas en la parte oeste de la isla, con una orientación al este para maximizar la luminosidad de los espacios. La ubicación privilegiada permite disfrutar de la tranquilidad de la costa, mientras se encuentra a solo minutos en coche de la vibrante ciudad de Sant Antoni, donde los residentes pueden encontrarán todo tipo de servicios, con acceso a restaurantes, bares y tiendas de renombre. Este proyecto es ideal tanto para primeras residencias como para viviendas vacacionales, en una de las islas más codiciadas del Mediterráneo”, finaliza el texto de la inmobiliaria.

Por tanto, si quiere disfrutar de todo esto, y ahora que los okupas ya se han ido, es su oportunidad. Si es que tiene un millón de euros guardado, claro está.