Una turista "flipa" con los precios de las discotecas de Ibiza: "Ni hidratarte puedes ya"

Cada verano, miles de turistas llegan a Ibiza con un objetivo claro: vivir la experiencia única de sus discotecas. A pesar de los elevados precios, la isla sigue siendo el paraíso de la música electrónica y el ocio nocturno. ¿La razón? No es solo una fiesta, para muchos es una experiencia imprescindible: DJs de fama mundial en ambientes exclusivos.

La isla ha convertido el ocio en un producto de lujo, donde el espectáculo y el ambiente pesan tanto como la música, por lo que son muchos los que aseguran que el gasto está más que justificado. Aunque no todos piensan igual.

Es el caso de una usuaria de TikTok, @ireneisern3, que ha colgado un vídeo en esta red social con un título bastante esclarecedor: "Ve mentalizándote". En apenas 30 segundos, la joven carga contra el precio de los clubes nocturnos de la isla.

"Ibiza, viernes por la noche. Os voy a enseñar lo que valen los tickets de las discotecas... ¡Vais a flipar!", comienza narrando en el vídeo. Mientras señala un enorme panel blanco en el que aparece detallado el nombre de cada una de las discotecas y su precio, subraya: "Es alucinante", en referencia al coste de las entradas.

"Y así todo, impagable"

"Hï Ibiza, cien pavetes. Pacha, 150. Amnesia, entre 70 y 90. Y así todo, vaya, o sea, impagable", agrega. Pero hay más: "Esto es solo la entrada. Luego las consumiciones valen el cubata unos 22 euros y la botella de agua 14", explica esta usuaria de TikTok. "Vamos, ni hidratarte puedes ya", zabja enfadada.

El vídeo en cuestión acumula ya más de 1.500 comentarios en apenas 24 horas. Los comentarios, como siempre, son para todos los gustos. Un usuario recuerda que "tienen los mismos precios que hace 15 años" y otro añade: "Todos escandalizados por los precios, pero no ven el cartel entero ni quién se presenta... Hï Ibiza, 100 euros, David Guetta…y tiene sus días en Pacha y tiene sus días en Usuahïa…y hay grandes DJ…no es pago 100 y me toca ver las estrellas". Mientras, otro usuario asegura tajante: "Ibiza no es para los españoles en verano, eso está claro".

En el contexto actual, marcado por la influencia de las redes sociales, captar y compartir imágenes desde la pista de baile, un reservado o frente a un gran escenario se ha convertido en parte esencial de la experiencia. Esto también explica por qué, temporada tras temporada, la isla continúa posicionándose como uno de los destinos más atractivos y codiciados a nivel internacional.