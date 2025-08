Las cuatro nuevas promociones del Ibavi en Ibiza podrán estar listas en 2028

Las cuatro nuevas promociones de vivienda pública en la ciudad de Ibiza, en dos solares cedidos por el Ayuntamiento y otros dos por el Consell, podrán estar listas a principios de 2028, según consta en los concursos públicos convocados por el Institut balear de la vivienda (Ibavi). Hasta la fecha, ninguna de las administraciones implicadas se aventuraba a dar fechas para estas iniciativas, pero la nueva ley de medidas urgentes para la obtención de suelo, aprobada el pasado mes de julio, ha permitido que se beneficien de una «tramitación exprés» que reduce en casi dos años los plazos necesarios con anterioridad.

Esta ley, la misma que abre la posibilidad de construir VPO en suelo rústico de transición si así lo deciden los ayuntamientos, permite declarar como inversiones de interés autonómico las últimas promociones prometidas por el Ibavi en Vila. Con este atajo, se sustituye el trámite de la licencia de obra municipal, por un lado, y salen a concurso público, en un mismo paquete, la redacción del proyecto básico y el ejecutivo (los que diseñan y planifican las edificaciones) así como la dirección de obras, según indicó ayer un portavoz de la conselleria de Vivienda del Govern a este diario.

De momento, la promoción más avanzada es la que se levantará en el antiguo solar municipal que ocupaba el Mercat Pagès, en la calle Vicent Serra Orvay. El Ibavi ha adjudicado la redacción del proyecto y la dirección de obra a la Unión Temporal de Empresas Blakstad-Viñals por 95.805 euros, así como los estudios de seguridad y salud de los trabajos a PASD asesoría técnica por 42.000 euros.

En este caso, las futuras obras, que tienen un presupuesto estimado de 1,79 millones de euros, podrán comenzar a principios de año. Inicialmente, se prevén un mínimo de diez viviendas en régimen de alquiler social, con ocho habitaciones de dos dormitorios y otras dos de tres habitaciones. La cifra de apartamentos puede aumentar a 15, en función de las propuestas arquitectónicas, pero no llegarán a los 18 inicialmente anunciados por el Ayuntamiento.

La otra promoción con los trámites más avanzados son las 25 viviendas de alquiler social en el solar que cedió el Consell en la calle Hort de sa Fruita, entre la avenida 8 d’Agost y ses Feixes des Prat de ses Monges. El proyecto técnico y dirección de obras se encuentra ahora en fase de evaluación de las ofertas presentadas, así que se podrá adjudicarse en breve.

Viviendas para funcionarios

La ejecución de las obras , también programadas para principios de año de no surgir imprevistos, costará unos cuatro millones de euros. En este caso, se trata de viviendas dotacionales, es decir, destinadas a ofrecer alojamiento temporal a funcionarios, especialmente del ámbito sanitario. Los cálculos del Consell en el momento de ceder el solar eran más optimistas que los finalmente reflejados en esta licitación: anunció que se iban a construir 40 casas, 15 menos que las detalladas en las bases.

Imagen del solar cedido por el Consell al Ibavi para construir viviendas para funcionarios. / T.E.

El Ibavi acaba de sacar a concurso público la semana pasada el proyecto básico y de ejecución y la dirección de obras, con un presupuesto de 585.883 euros, para una promoción de 51 viviendas en Can Cantó, detrás del centro educativo homónimo (entre las calles Cubells, Sant Vicent y es Putxet).

La construcción de estos pisos serán los más costosos, ya que se calculan 10 millones de euros. Al igual que en los casos anteriores, empezarían a principios de año para finalizar en los primeros meses de 2028. El Ayuntamiento anunció 65 viviendas antes de ceder el solar de Can Cantó al Govern.

Según indicó el Ibavi, en Vila hay programada una cuarta promoción de 20 VPO en un solar del Consell, en la avenida de Sant Joan. Aunque el proyecto aún no ha salido a licitación, el inicio de construcción también se ha planificado para principios del próximo año. Por otro lado, según avanzaron ayer tanto el Ayuntamiento de Ibiza como el Ibavi, en el mes de septiembre tienen previsto firmar los protocolos que posibilitarán una promoción de 167 viviendas en el antiguo colegio de sa Bodega y otras 144 en Platja d’en Bossa, según los cálculos iniciales del Consistorio.

Colaboración público privada

En ambos casos, se recurre al sistema built to rent (construir para alquilar): se cede el terreno al Govern balear para que después una empresa se haga cargo de su construcción y gestión, por un periodo de concesión, de los alquileres de vivienda a precio limitado (VPL). Santa Eulària también emplea esta fórmula para 120 viviendas en s’Olivera, aunque la impulsa directamente y no a través del Ibavi. En estas promociones de VPL de momento no hay fechas programadas para las obras.