Menos turistas pero más gasto en las Pitiusas en el primer semestre

El análisis de los datos sobre el sector turístico en el primer semestre del año que ofrece el Institut Balear d’Estadística (Ibestat) desvela unas cifras muy similares a las del mismo periodo del año pasado para las Pitiusas, con una ligera bajada del 0,62% en el número de visitantes y un limitado incremento del 1,8% en el gasto.

Estas pequeñas variaciones hacen pensar que la temporada estival terminará con cifras muy parecidas a las de 2024, aunque desde las diferentes patronales, tanto de hoteleros como de los diferentes sectores de la oferta complementaria, ya han advertido en numerosas ocasiones de la dificultad de hacer previsiones, dada la tendencia a las reservas de última hora.

Por el momento, se ha contabilizado la llegada a Ibiza y Formentera de un total de 1.396.869 turistas, cuando en el mismo periodo de 2024 fueron 1.405.548 los visitantes que llegaron a las Pitiusas, un 0,62% menos.

En cuanto al gasto, los turistas han desembolsado en sus vacaciones cerca de 1.412 millones de euros desde enero hasta junio, un 1,8% más que en el mismo periodo de 2024, cuando se dejaron en las islas 1.386 millones de euros.

233 euros de gasto diario

En el mes de junio de la temporada actual, cada visitante gastó una media de 233 euros al día en las Pitiusas, una cifra muy similar a la registrada en junio de 2024, que fue de 220 euros diarios. Según los datos de Ibestat, en el mismo mes de este año, los visitantes han gastado 207 euros diarios en Mallorca y 179 en Menorca. En cuanto a junio de 2024, el gasto también fue algo menor en el resto de islas baleares, con 199 euros al día en Mallorca y 167 en Menorca.

En cifras totales, el gasto durante el mes de junio en las dos islas pitiusas fue de algo más de 653 millones de euros, un 0,7% más que durante el mismo periodo del año anterior. En Mallorca, el gasto turístico durante el mismo mes fue de 2.177 millones, un 0,7% más que en junio de 2024; y en Menorca, de algo más de 300 millones, un 0,6% más que en 2024.

Procedencia

La entidad encargada de las estadísticas oficiales de la Comunitat Autònoma balear también ha hecho públicas las tablas en las que se refleja la procedencia de los turistas que visitan el archipiélago balear. Así, y tomando como ejemplo el mes de junio, se contabilizaron 595.689 visitantes en las Pitiusas, de los cuales 132.225 eran nacionales (excluyendo a los residentes baleares), un 1,13% más respecto al año pasado. En cuanto al turista internacional, la subida ha sido de un 1,12% al pasar de los 458,336 de junio de 2024 a los 463,463 de junio de este año.

En los países de procedencia de estos visitantes se observan importantes variaciones, como el descenso de un 21% del turismo de los países nórdicos, el 11% menos de los procedentes de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos o el descenso en un 10% registrado en el número de visitantes alemanes, acompañado por un 8% menos de turistas de Reino Unido.

En cambio, durante el mes de junio de este año se ha registrado un incremento del 30% del turista italiano y del 22% en los visitantes llegados desde Francia, unas subidas a las que hay que sumar la del 3% de visitantes que están enmarcados en el epígrafe ‘Otros países o territorios’.

Comunidad autónoma

En clave autonómica, el turismo nórdico no solo no descendió en el total del archipiélago, sino que registró un aumento del 43% que se alojó en su totalidad en Mallorca, ya que de Menorca no constan datos relacionados con este mercado.

Al igual que en las Pitiusas, el visitante italiano y francés también aumentaron su presencia en el conjunto de las islas, un 34% y un 35%, respectivamente. Acompañando su caída en las Pitiusas, el turismo británico bajó un 7%; el alemán un 4% y los turistas de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos se redujeron en un 10%.