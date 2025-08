Música en directo, cine, tradición y diversión para niños en las Festes de Cala Llonga

Conciertos, cine en la playa, juegos infantiles, música con dj o un concurso de castillos de arena. Un amplio abanico de actividades completan el programa para las Festes de Cala Llonga. Los actos darán comienzo este viernes con dos microconciertos, avanza el Ayuntamiento de Santa Eulària. El primero tendrá lugar en el bar Cacatúa a las 17 horas y el segundo en el restaurante Buganvilla a las 21. El sábado, desde las 9 y hasta las 20.30, habrá campeonato de voleibol playa "y la música pondrá fin al día con otros dos conciertos en los bares Smoke y Basoa", detalla el Consistorio en una nota de prensa.

El fin de semana se cerrará con la segunda jornada del campeonato de voleibol y los más pequeños podrán disfrutar de cine al aire libre: a las 21.30 horas se proyectará en la playa la película 'Encanto' en castellano con subtítulos en inglés.

"El lunes, día 11 de agosto, Susanna Rozsa deleitará al público con su violonchelo a las 20 horas con un concierto en el restaurante Altravia, y la música continuará el miércoles con el inconfundible estilo de música de soul, rock y funk de los Soul Doctor, que tocarán a partir de las 19.30 en el restaurante Shanti".

Al día siguiente, a las seis de la tarde dará comienzo una fiesta de la temática flower power de la mano del dj Javi Box en Hyde Hotel Ibiza, y la celebración continuará las 22:30 con el concierto de Blue Brothers Tribute Band, procedentes de Madrid. "Ofrecerán un espectáculo en el que interpretarán en vivo las actuaciones de The Blues Brothers, interactuando con el público con humor", destaca la nota.

Día grande: 15 de agosto

El día grande de Cala Llonga, que se celebrará el viernes 15 de agosto, arrancará a las 11 horas con un concurso de castillos de arena en la orilla (participación abierta a los más pequeños y sus familiares) y, a la misma hora, habrá exposición de motos antiguas frente al bar S'Aroma.

A las 12.30 horas empezará la misa en la capilla de Cala Llonga con el Coro Rociero de Santa Eulària y, ya por la tarde, a las 19, tendrá lugar el desfile de carros y el tradicional ball pagès a cargo de la Colla de l'Horta de Jesús. La música llegará a partir de las ocho de la tarde con José Javier El Mariachi con su tributo a Vicente Fernández, con Around & Around y con la banda Esta me la sé.

El sábado 16 de agosto, la fiesta estará centrada en los más pequeños, con un espectáculo de Sueños de Ibiza y una exhibición de baile de la academia Davinia Van Praag. "El jueves 21, en un formato de microconciertos, varios bares y restaurantes acogerán actuaciones como la de Eugenio Pérez en S'Aroma, además de las presentaciones simultáneas de Querencia y The Rosemary Family", explican desde el Ayuntamiento de Santa Eulària.

Para los amantes del deporte, el fin de semana del 22 y 23 de agosto habrá campeonato de rugby. La clausura de las fiestas, el domingo 24, llegará con música en vivo en diferentes locales: Albert Olivia & Tonia J en el restaurante Regina, y Carly & The Cats en Lounge Café 68, "poniendo el broche final a unas fiestas que combinan tradición, música y diversión en un entorno paradisíaco".