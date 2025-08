La música clásica y los musicales se suben al escenario

Los aficionados a la música clásica y a los grandes musicales han disfrutado ya del concierto de la Banda Sinfónica Ciutat d’Eivissa, celebrado en el parque de la Paz, y tendrán la oportunidad de escuchar al Cor Ciutat d’Eivissa el próximo domingo en el Claustro del Ayuntamiento de Eivissa.

La Banda Sinfónica Ciutat d’Eivissa estuvo dirigida por Damián Boluda.| | INSTAGRAM A.E.

«El concierto va a ser un paseo por tres grandes y muy diferentes musicales: My Fair Lady, Los Miserables y Grease. Contará con una selección de los números más representativos de cada musical», detalla Miguel San Miguel, director del coro. Entre los temas destacan ‘On my own’ y ‘I dreamed a dream’, de Los Miserables; ‘On the street where you live’ y ‘Whith a little bit of luck’ de My Fair Lady. Estos temas se cantarán en castellano, mientras que ‘Greased Lightnin’ y ‘Hopelesly devoted’, de Grease, se escucharán en su idioma original, inglés.

En esta ocasión el Cor Ciutat d’Eivissa contará con la colaboración del Cor de Veus Joves que dirige Lourdes Roig. Además, actuarán como invitados Santi Pérez al piano y en Grease, junto a él, estarán Pedro Planas, Fernando Esquiliche, Pedro Escandell y Dani Martos a la guitarra, bajo, batería y saxo respectivamente.

Por otro lado, la Banda Sinfónica Ciutat d’Eivissa, dirigida por Damián Boluda, interpretó obras de compositores de Eivissa como ‘La apertura ibicenca’ de Francisco Grau, ‘Es Vedrà’ de Alberto Pina y el ‘Recull Popular Balear’ de Salvador Brotons. A este repertorio se sumaron grandes clásicos como ‘Caballería ligera’ de Franz von Suppé y ‘1812’ de P.I.Tchaikovsky.

El concierto finalizó con la adaptación de Raymond André para esta Banda de ‘Sa Roqueta’.