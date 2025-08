Letizia sorprende en Marivent con un vestido de Tony Bonet

La heredera al trono, la princesa Leonor, y su hermana, la infanta Sofía, asistieron por primera vez anoche a la recepción oficial que los reyes ofrecen en Marivent a las autoridades de las Illes Balears y a una representación de la sociedad civil de las islas. La puesta de largo social en Mallorca de las hijas de Felipe VI y Letizia también contó con la presencia de doña Sofía, la reina emérita, recién llegada de Madrid, donde está su hermana, la princesa Irene de Grecia, que sufre un delicado estado de salud y este año seguramente no podrá pasar su tradicional estancia estival en el Palacio palmesano.

El rey junto a Miquel Jerez y su esposa, Sonia Martínez.

Cuatro minutos antes de las nueve de la noche, los monarcas bajaron por las escalinatas y tras ellos les siguieron las jóvenes, que en todo momento flanquearon a su abuela hasta que se colocaron para iniciar el besamanos. Leonor fue la protagonista de la velada por la novedad de que la futura reina de España se estrenó en el cóctel que se celebra en la residencia de verano desde hace cuatro años, sustituyendo a la Almudaina. Para la ocasión lució el mismo vestido que llevó su madre en la recepción celebrada en 2023, un diseño de Desigual con estampado de color azul y blanco. Por su parte, Sofía optó para esta primera vez en la vida social mallorquina por un vestido de Zara con tela tie dye en rosa, mientras que la reina Letizia volvió a hacer un guiño a la moda balear y eligió un vestido Adlib del diseñador ibicenco Tony Bonet y los pendientes de Isabel Guarch de la colección Llum que ya llevó el pasado jueves cuando asistió con sus hijas al cine Rívoli. El rey Felipe cumplió con la etiqueta relajada de este año para los hombres y lució una guayabera blanca y la reina emérita fue fiel a su estilo y eligió una camisa estampada y holgada con pantalones blancos.

Los monarcas acompañados de sus hijas y de la reina emérita.

Alrededor de 600 invitados de la sociedad isleña desfilaron por el besamanos, con una completísima representación institucional, del ámbito político y empresarial, así como del mundo de la cultura, la moda, la educación, los medios de comunicación y el terreno deportivo, donde sorprendió y destacó el tenista Rafa Nadal, debido a que era la primera vez que acudía a la recepción oficial en Marivent. El mito del deporte y recientemente nombrado Marqués de Llevant, que asistió sin su esposa, Mery Perelló, fue uno de los poquísimos asistentes a la velada que se quedó unos minutos conversando con la Familia Real. Después, durante el cóctel, prolongó la charla de forma más distendida con la princesa Leonor y la infanta Sofía, que ayer atrajeron todas las miradas de la sociedad balear y, sobre todo, de la prensa allí presente.

Ciro Krauthausen, Cristina Martín y Marisa Goñi saludan a los reyes.

«Me acabo de enterar de que lleva mi vestido»

Tony Bonet, emocionado, posa con la reina Letizia, que llevaba uno de sus vestidos.

Quizás el más contento y emocionado de la velada era el diseñador de moda ibicenco Tony Bonet, que vio cómo este día se cumplió uno de sus sueños: la reina Letizia vestía uno de sus diseños. No sabía nada, nadie le había contado que ella había escogido para la ocasión uno de sus vestidos: «Me acabo de enterar ahora mismo. Me ha costado reconocerlo porque me parecía como imposible, imposible, imposible, hasta que he estado cara a cara y me he asegurado». Es de la colección Arrels, «de una colección cápsula» que hizo inspirada en las tradiciones y los trajes típicos ibicencos: «Está hecha en batista bordada y es un patrón muy estructurado, un patrón muy cómodo, porque la espalda está hecha con elásticos para que los detallajes sean cómodos».

Leonor y Sofía con Rafael Triguero y su mujer, Verónica Prats.

La reina le pidió ese vestido hace tres años y él se lo hizo a medida, porque «es un taller muy artesanal, muy muy muy casero. Se adaptó el patrón a ella», contó a esta redacción un emocionadísimo Bonet, que hacía tiempo que descartaba que la reina utilizara algún día aquel diseño, aunque ella le había asegurado en alguna ocasión que se lo pondría: «Pensaba que ya no lo iba a llevar más al ser de la colección de hace dos o tres años, no estoy seguro. Sabía que era un básico muy ponible, un básico de esos que yo llamo atemporales, que siempre está de fondo de armario, porque es un patrón, un vestido muy clásico, pero que tiene muchas posibilidades. Es muy versátil, porque lo puedes vestir con unas buenas sandalias, plan veranito por Ibiza por las calas, o con un buen taconazo, un buen complemento y vas súper arreglada, puedes ir a trabajar con él o puedes ir más de fiesta».

La directora de AEDH con políticos de Eivissa.

«Tony, preséntate a mis hijas»

Alba Pau conversa con la reina emérita Sofía.

Nunca olvidará el momento del encuentro con la reina ataviada con su vestido: «Primero la he visto de lejos y me digo, se parece a un vestido mío, pero no llevo las gafas y veo menos que un gato de escayola y hasta que la he tenido así como os tengo a vosotras, no he estado seguro». Y entonces ocurrió algo inesperado que le dejó casi noqueado: «Y la reina, su majestad, me dice, Toni, preséntate a mis hijas, preséntate, dile quién eres».

Charo Ruiz entre Letizia y Sofía, y, a la derecha, Leonor.

«Está guay que se lo ponga en un evento, pero a mí me alegra que se pongan día a día mis vestidos (…) Yo soy feliz de ver a una mujer que se siente guapa, que se siente cómoda con un vestido Toni Bonet y que dé valor a la artesanía», explicó Bonet, que estaba pletórico: «Muerto, muerto, muerto de emoción, me he sentido, pero no he dicho nada porque creía que iba a llorar». ¿Y cómo vio a la reina con su vestido? «La he visto guapa, porque está guapa». Y eso que, admite, es «muy autocrítico».

Al acto, regado con vino tinto de la bodega ibicenca Can Rich, fueron invitados numerosos pitiusos, como Antonia y Lali Riera de Ibimoda, Tony Bonet, Charo Ruiz, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí; el vicepresidente del Govern balear, Toni Costa; el senador Miquel Jerez; María Luisa Cava de Llano y Juan Antonio Marí, de Ópticas Doctor Marí, la diputada Pilar Costa, la diputada en el Congreso Milena Herrera; el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas; la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer; el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra; Alba Pau; la presidenta en Balears de la Asociación Española de Directores de Hotel, Alicia Reina; la consellera de Cultura Sara Ramón; el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero; Elisa Pomar; Virginia Vald; Alberto Amador, y Patricia Monjo, de Espardenyes Torres. Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza, también participó en el acto, junto a los otros dos directores de los tres medios de Prensa Ibérica en Balears, Marisa Goñi, de Diario de Mallorca, y Ciro Krauthausen, de Mallorca Zeitung.

Alba Pau aprovechó el encuentro con Letizia para explicarle lo que hacen con la Fundación Conciencia, si bien la reina ya conocía a la Fundación.

Guayabera o traje

La invitación a la recepción de los reyes en Marivent lo dejaba bien claro, aunque alguno no se la leyó y no cumplió con la vestimenta. Por primera vez en el tradicional acto de la Familia Real durante sus vacaciones oficiales, los hombres no tenían que llevar el caluroso traje chaqueta, sino que este año el código de etiqueta proponía dos alternativas: guayabera o camisa clara con cuello, en ambos casos con pantalón oscuro formal. La vestimenta entre las mujeres que fueron invitadas a la velada en el Palacio palmesano no sufrió un cambio tan significativo como el de ellos, pero les daba un margen más amplio para elegir, porque la habitual propuesta de cóctel de verano se extendió a vestido corto o largo vaporoso. Fue uno de los temas comentados anoche en los jardines de Marivent, porque los hombres se sentían más frescos y cómodos, y seguro que muchos recordaron lo que sufrieron en la anterior recepción, en plena ola de calor, aunque ayer aún no había aparecido la que ya está azotando la península ibérica.