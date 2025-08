IbizaPreservation recauda 175.000 euros en su cena benéfica anual

La entidad ambientalista IbizaPreservation recaudó un total de 175.000 euros en su cena benéfica celebrada este lunes en Platja d’en Bossa, con la asistencia de colaboradores y amigos de la Fundación. Lo recaudado servirá para fortalecer el trabajo de conservación ambiental de la organización en Ibiza y Formentera, donde ya suma 17 años de trayectoria, destacan desde la entidad en un comunicado.

El objetivo es consolidar la veintena de iniciativas locales que está llevando a cabo y poner en marcha nuevos proyectos que aborden los retos ambientales «más urgentes» de las Pitiusas. El presidente de la Fundación, Philip Muelder, destacó algunos de «logros» más recientes, como «la plantación de casi mil árboles frutales para fomentar la resiliencia climática, la captura de más de 500 serpientes para proteger a la lagartija pitiusa o la creación de una nueva línea de investigación sobre la llamada criminalidad azul», en colaboración con la Universitat Jaume I.

Asistentes al evento

Entre los asistentes a la gala se encontraban el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Grivé; los miembros del patronato de la Fundación Frances Llopis y Marcos Marí; así como sus embajadores: Andrés Rodríguez, editor de Spainmedia (Forbes España y Tapas Magazine), el periodista y escritor Juan Suárez y el relaciones públicas Carlos Martorell. Por su parte, desde la dirección de Playa Soleil, Andrés García-Prado destacó el compromiso del establecimiento con el encuentro.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue el de la proyección del nuevo vídeo institucional de IbizaPreservation, grabado a lo largo de este año, con un mensaje que apela a «nuestra relación personal con el entorno y a la necesidad de conservarlo para el futuro», destacó Inma Saranova, directora de IbizaPreservation. «Estamos muy contentas de haber llegado a esta increíble cifra de recaudación; además de facilitarnos el trabajo que llevamos a cabo, pone de manifiesto la confianza que nuestros donantes depositan en nosotros año tras año», subrayó.

También intervino Serena Cook, cofundadora de IbizaPreservation, quien recordó algunos de los hitos de la organización desde su nacimiento en 2008. La jornada concluyó con la fiesta Dance for the Islands en el club de Playa Soleil. Los dj Ainsley May, Manu González y el colectivo Melon Bomb fueron los encargados de cerrar con su música la noche.