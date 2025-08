Fran Torres: «Deseo que las fiestas sirvan para que la gente se sienta identificada con su ciudad»

Fran Torres, concejal de Fiestas, Participación Ciudadana y Barrios del Ayuntamiento de Ibiza, afronta con nervios e ilusión la organización de sus terceras Festes de la Terra.

Fran Torres apuesta por organizar muchos actos en las calles para facilitar la asistencia.| Vicent Marí

Cuando llegó al Ayuntamiento en 2023 tuvo que organizar las fiestas en unas semanas. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Lo primero el tiempo. En aquella ocasión tomamos posesión a mediados de junio y no había nada organizado ni contratado. Me eché las manos a la cabeza, me preocupé muchísimo, pero por otro lado fue una suerte ya que pude poner desde el principio mi granito de arena, mis ideas y mis ilusiones. En esta ocasión, hemos podido organizar las fiestas de otra manera y sobre todo hemos visto lo que le gusta más o menos a los vecinos.

Entonces, ¿qué tipo de actividades cree que le gusta más a la gente?

En general, creo que la gente poco a poco se va enganchando más a participar en las actividades, sobre todo en las relacionadas con la cultura que hemos ido agregando poco a poco. Apostamos por los actos en el exterior con muchos eventos para disfrutar a pie de calle, en una plaza, en una playa, en un paseo, en el parque Reina Sofía, en los baluartes, en el paseo Vara de Rey, en la plaza del Parque o en el Mercat Vell, por ejemplo. También valoramos mucho que se pueda ir todos los días a algún evento.

¿Qué es lo más complicado a la hora de cerrar el programa?

Tengo que decir que valoro todas las propuestas por igual, porque veo desde el principio cómo nacen muchas de ellas, los artistas nos ofrecen sus espectáculos, algunos pensados exclusivamente para la ciudad de Ibiza y para las Festes de la Terra. En fin, este esfuerzo tiene un valor incalculable y no hablo de la parte económica, sino de la faceta artística.

Aunque sea difícil elegir, ¿cuáles considera que son los actos más destacados?

Bueno, podría destacar el musical ‘Tributo a Queen’. También ‘Atlantis’, un espectáculo creado por artistas de la isla con danza, acrobacias, efectos especiales, agua, que habla de nuestra historia. Pensando en las familias, destacaría ‘El Planeta Violeta’ de Els Atrapasomnis con música y teatro que invita a cuidar el planeta. Es un espectáculo en catalán, que también es importante mantener nuestro idioma. Y luego, el concierto de Ressonadors, un grupo que los ibicencos y la gente de las islas amamos muchísimo. También los fuegos artificiales son un plato fuerte. Son muchos actos y es complicado elegir solo unos cuantos.

¿Qué es lo más complicado a la hora de organizar las Festes de la Terra?

Es difícil pensar en la variedad, deseo que la gente se sienta identificada con la cultura, con su ciudad, con su isla, con su historia, con su patrimonio. Es complicado seleccionar espectáculos para todos los públicos, que sean variados y que además vayan acordes con nuestra isla. Hay que tratar las fiestas con cariño y mucho respeto para no dejarnos nada fuera y que todo el mundo se sienta identificado y, sobre todo, para que ese programa invite a la gente a participar.

Desde su cargo de concejal ¿disfruta de las fiestas o está nervioso y pendiente de que todo salga bien?

Claro, estoy nervioso, pensando en los detalles, en las miles de cosas que tenemos que organizar desde el departamento de Fiestas y de Participación Ciudadana. Pasamos meses elaborando todo, pero contamos con la ayuda de muchos compañeros de otras concejalías que aportan desde el material necesario hasta el embellecimiento de los jardines. Son muchas las personas que trabajan en estas fiestas. Pero tengo que decir que las disfruto y que, por mi faceta artística, siento en el estómago ese cosquilleo de nervios y de ilusión por crear unas fiestas bonitas y especiales.

Como concejal de Participación Ciudadana ¿en qué proyectos está trabajando?

Pronto licitaremos la gestión del almacén con el material del que disponemos para los barrios (sillas, mesas, escenarios, etc.), para montarlo y mantenerlo en buenas condiciones. Además, licitaremos la compra de nuevo material. También, junto a otras concejalías, remodelaremos las sedes de varias asociaciones de vecinos. Empezaremos por Cas Serres, luego Platja d’en Bossa y después ses Figueretes.