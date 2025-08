Aitana desvela su conexión especial con Ibiza tras el éxito de su gira ‘Metamorfosis Season’

Aitana ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas tras el cierre de su exitosa gira Metamorfosis Season, con la que ha llenado el Estadi Olímpic de Barcelona y el Riyadh Metropolitano de Madrid (durante dos noches consecutivas). En una reciente rueda de prensa, la artista ha hablado sobre este momento clave de su carrera y también ha compartido detalles más personales, como el motivo de sus frecuentes escapadas a Ibiza.

“No soy muy de fiesta, pero me encanta la playa y, de hecho, soy muy de las Islas Baleares y en concreto de Ibiza. No tanto por la fiesta pero sí por la playa. Me encanta ir a la playa, que me dé el sol y no hacer nada”, ha confesado la cantante ante la pregunta de un medio. Una declaración que deja claro que la artista encuentra en la isla un refugio para desconectar del ritmo frenético de los escenarios. De hecho, la joven cantante viajó a Ibiza en julio junto a sus amigos y su actual pareja, el youtuber Plex, para celebrar su 26 cumpleaños. Durante su estancia pasó un día a bordo de un yate, celebró su cumpleaños con una fiesta ambientada en los 70 y disfrutó de una jornada de karts con sus amigos, entre otros planes.

Aitana, que se ha consolidado como una de las voces más influyentes del pop español, ha recorrido este verano los estadios de Madrid y Barcelona con un espectáculo que ha marcado un antes y un después en su carrera. En ambas ciudades ha reunido a miles de seguidores, demostrando que su evolución artística sigue en pleno auge.

Lejos de los focos, Ibiza se ha convertido en uno de sus destinos recurrentes, no por el ambiente festivo que la caracteriza, sino por la tranquilidad de sus calas y el encanto natural de la isla. Aitana ha sido vista en varias ocasiones disfrutando del mar y del sol balear.

Con su gira recién terminada y nuevos proyectos a la vista, parece que Ibiza seguirá siendo uno de los lugares favoritos de la artista para recargar energías y conectar con su lado más personal.