La restauración pierde por primera vez empleos en el mes de junio en Ibiza

«Esta isla no es capaz de soportar más población, ni de temporeros ni fija», dijo hace unas semanas el vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, durante el debate de política general de la institución insular. Y, sin embargo, la creación de empleo no para de crecer, como demuestran los últimos datos publicados por el Ibestat: en junio se registraron en Ibiza un total de 95.058 puestos de trabajo, es decir, 1.550 personas empleadas más que un año antes. Y 4.136 personas más que en 2023. Y 9.000 más que en 2022. Y 11.000 más que en 2019, antes del covid. ¿Dónde reside toda esa gente en una isla que no construye viviendas plurifamiliares a precios que no sean astronómicos? Ya sabemos dónde se cobija buena parte.

Dado ese incremento de millar y medio de puestos de trabajo en un solo año, lo primero que cabe imaginar es que la mayor parte ha sido generada por el sector turístico, pero no ha sido así. Los alojamientos sólo han aumentado su fuerza laboral en un testimonial 0,8% (únicamente 155 trabajadores más), mientras que la restauración (servicios de comidas y bebidas) ha registrado su primera caída de empleo de la serie histórica (descontados dos años del periodo de la crisis sanitaria): estas empresas contaban en junio con casi 300 trabajadores menos, un 1,7% menos que 12 meses antes para servir cañas y paellas a comienzo de la temporada. Veremos si esto se corrige en los datos de julio o si continúa la sangría.

El empleo en las Pitiusas 49,8% turístico. El 49,85% del total de los empleos de Ibiza son turísticos. En Formentera son el 60%. 14% resto economía. El 14% de los puestos de trabajo de Ibiza (13.322) es del resto de la economía no turística. 36% servicios. El 36% del empleo (34,345 ) es del resto de servicios no turísticos. 95.058 empleos. En junio se registraron en Eivissa un total de 95.058 puestos de trabajo. 11.000 más. Hay en la actualidad 11.000 puestos de trabajo más que en 2019, año previo al covid.

Construcción

¿Y de dónde surgen, pues, esos 1.550 empleos nuevos? A veces de lugares insospechados. Entre los esperados está la construcción, que sigue viento en popa y registra un 3,3% más de puestos de trabajo, 313 más para un total de 9.752. Pero ojo, si sólo se contaran los empleos en la construcción de edificios, serían más, 488, un 10% más que hace un año. Las que restan son la ingeniería civil (10 puestos menos) y las actividades de construcción especializada (165 menos).

Entre los insospechados, suman las actividades sanitarias, con 110 trabajadores más (hay un total de 4.024 ahora); las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, con 268 más (y un incremento interanual del 11,5%: dan trabajo a 2.601 personas); los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, que aumentan un espectacular 48,6% (238 nuevos empleos en un año; hay 737 en total), y el transporte terrestre (autobuses, taxis…), que se apuntan otros 400 puestos (hay 4.788 en total), un 9% más en un año.

De los que restan llama la atención la reparación de vehículos, que continúa su deriva negativa. Esta vez ha recortado un 5,8% sus empleos en un año. Un 18% si contamos los dos últimos, lo que supone 235 empleos menos desde entonces. Los talleres sufren esa acuciante falta de mano de obra. Y sus clientes.

95,8% indefinidos

En cuanto al tipo de contrato de los trabajadores del régimen general en Ibiza, un total de 76.870, el 95,8% del total, eran indefinidos (73.642), 1.928 más que hace un año (+2,7%), mientras que 3.171 eran temporales (421 menos en términos interanuales, -11,7%), 13.000 menos que hace cuatro años. Entre los fijos, continúa el trasvase de fijos discontinuos a fijos a tiempo completo: los indefinidos a tiempo completo (27.860) sumaron 1.518 empleos (+5,7%), mientras que los fijos discontinuos (43.306) aumentaron sólo un 1% (408).

El sector turístico sigue siendo el que ofrece la mayoría de los puestos de trabajo en Ibiza. De los 95.058 empleos existentes, 47.391 corresponden a este sector, es decir, el 49,85% del total (en Formentera es el 60%). El 36% del empleo (34.345 trabajadores) se concentra en el resto de servicios (no turísticos), y el 14% restante (13.322) sale del resto de la economía, la que no es servicios. Este último sector ha crecido un 3,2% en un año, por sólo un 1% el turístico y un 1,7% el resto de servicios.