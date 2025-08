Ibiza y Formentera rozan el pleno empleo pero continúan inmersas en la crisis de vivienda

Las cifras de empleo continúan siendo estables en las Pitiusas, que, como el resto del archipiélago balear, rozan el pleno empleo, aunque, paralelamente, el encarecimiento de la vida, la crisis de vivienda y la inflación continúan haciendo mella en la economía familiar y las empresas, alertan representantes sindicales y patronales. Además, en Ibiza aumenta ligeramente el desempleo.

En la pitiusa del norte hay 2.204 personas en el paro y otras 68 en Formentera, según los datos del mes de julio, presentados este lunes por el Govern balear. "En Ibiza se han formalizado 7.281 contratos [este julio], siendo 6.103 de ellos indefinidos (un 83,8%), uno de los porcentajes más altos de todo el archipiélago. El número de personas desempleadas se mantiene prácticamente estable respecto a julio de 2024, con un aumento del 0,2%", destaca el Ejecutivo, lo que equivale a cuatro parados más que hace un año. Asimismo, "la contratación estable se mantiene elevada, especialmente en el sector servicios". El paro en Ibiza también sube con respecto a junio de 2025: un 6,8% (lo que, en términos absolutos, equivale a 141 desempleados más).

Formentera, por su parte, cuenta con los mejores datos tanto de la reducción del paro como del número de demandantes de ocupación. La pitiusa del sur registró en julio "676 contratos", de los cuales 541 fueron indefinidos (el 80%). Además, el número de parados, que es de 68 personas, se ha reducido en un 13,9% con respecto al mismo mes de 2024.

En cuanto a los niveles de afiliación a la Seguridad, "en Ibiza aumenta un 1,7%, con respecto a julio del año pasado, alcanzando casi al incremento que ha tenido lugar en Mallorca, del 1,9%", según ha destacado en rueda de prensa la directora general de Trabajo y Salud Laboral, María Luz Moreno. En Formentera el incremento ha sido del 0,8% y en Menorca del 0,7%.

Las islas ha ido reduciendo el paro en los últimos años hasta llegar a las cifras actuales.

Sector servicios

De los nuevos contratos de Ibiza en julio, la mayoría fueron en el sector servicios: 6.621, desglosados de la siguiente manera: 3.624 en hostelería, 775 en comercio y 2.222 en otras vertientes de servicios. Le siguen la construcción (513 nuevos contratos), la industria (128) y la agricultura (19). En el sector del campo se ha firmado un contrato más que en julio de 2024; en el resto, la contratación disminuye con respecto a las cifras de hace doce meses.

En Formentera, más de lo mismo: de los 676 nuevos contratos, 654 son del sector servicios (416 en hostelería, 76 en comercio y 162 en el resto), 16 de la construcción, cuatro de industria y dos de agricultura. En dicha isla, la contratación con respecto a hace doce meses sube en el sector servicios (26 contratos más) y en la industria (cuatro más). En agricultura, se mantiene igual y en la construcción se han firmado tres menos.

"Se constata una mejora en la calidad del empleo. Baleares continúa liderando el ranking de contratación indefinida", en palabras de Moreno, quien también ha recalcado que "Baleares es tierra de autónomos". Y es que a día de hoy en las islas ya hay 107.375 afiliaciones en régimen de autónomo: "Esta cifra representa un 16% del total de afiliaciones en la Comunitat, un peso claramente superior al de la media española, donde los autónomos suponen un 15,6% del total".

La estacionalidad continúa marcando a Balears, aunque, preguntada por ello, la directora balear ha indicado que "la tendencia es alargar la temporada alta", que actualmente dura "prácticamente desde abril-mayo hasta octubre".

"El paro registrado se ha situado en 25.386 personas, una reducción del 7,3% respecto a julio de 2024, con 2.013 personas menos. Sin embargo, respecto a junio, el paro ha subido ligeramente en 664 personas (un 2,7 %), una variación habitual en pleno verano, marcada por los ajustes de la contratación estacional", añade el Govern.

Las advertencias de trabajadores y empresarios

Desde CCOO señalan en una nota de prensa que estas son las cifras habituales de un mes de julio, "fruto de la estacionalidad de un modelo económico fundamentado en el sector turístico", y alertan: "Lo que debería ser una buena noticia no lo es, porque estos buenos datos no se traducen en bienestar para las personas trabajadoras (...) Los salarios no están en consonancia con el coste de la vida".

UGT lamenta que, a pesar de los datos de empleo, la sociedad balear es "cada día más pobre por el precio de la vivienda". El secretario general del sindicato en las islas, Pedro Homar, denuncia que "los datos históricos de afiliación corren paralelos a situaciones menos positivas como el incremento de los ritmos de trabajo y el inmovilismo político y empresarial con la reducción de jornada".

La presidenta balear de la patronal CAEB, Carmen Planas, señala que, si bien "la temporada alta continúa mostrando una gran fortaleza" en cuanto al nivel de empleo, cae un 8% el número de contratos firmados en julio (casi 4.000 menos que hace un año), lo que "refleja las advertencias lanzadas por varios sectores empresariales" sobre la reducción del gasto turístico en restauración, ocio nocturno, excursiones turísticas", etcétera. Al mismo tiempo, Planas subraya el incremento de "la inflación, situada en el 2,7%, como un signo de preocupación para el tejido empresarial", según declaraciones recogidas por la CAEB en un comunicado.