La devoción por la Virgen a la que cuesta seguir a la Catedral de Ibiza

Si la tarde de este sábado fue la de reconocer las artes y los oficios tradicionales de Ibiza, la del domingo fue la encargada de remarcar la devoción por la Virgen de las Nieves. En esta ocasión, en honor a la patrona de las islas, se celebró el último día del triduo en la parroquia de Santa Cruz, desde donde empezó la procesión que recorrió el centro de Vila con el objetivo de llegar hasta la Catedral, tarea que no es fácil para todos, a pesar de la pasión que se sienta por Santa María.

Éste se nota en el ambiente que hay en el interior de la abarrotada parroquia a las 20.30 horas y también en su exterior, donde aguardan más de una veintena de personas.

Lealtad al inicio de la procesión

En apenas diez minutos, quienes esperan se multiplican y lo hacen con calma. Sin hastío. El calor no molesta tanto como en otros días del verano y la mayoría sabe a lo que viene. Otilia Romero, que vive en la isla desde hace al menos 50 años, cuenta que a pesar de no ser «muy beata», algunos años intenta acercarse a la parroquia para seguir a la Virgen pero, como advierte junto a una amiga, sólo a su salida: «No vamos a subir hasta arriba, eh», apunta.

Así también lo confirman Fanny Jijón y Gladis Pincay, que son habituales de la procesión y de la costumbre de no subir hasta la Catedral: «Sólo hasta el final de la calle», señala una de ellas con la mano en dirección al inicio de la calle Aragón. Esta decisión, además de comprensible, no hace dudar de su veneración por la Virgen María. En los 25 años que Jijón lleva en Ibiza apunta que «siempre» sigue las procesiones y que la de este domingo la encuentra especial por tratarse de «la Virgen María, la madre de Nuestro Señor».

Como si desde dentro la hubieran escuchado, la imagen de la Virgen empieza a desfilar hacia la calle mientras resuenan las campanas de la parroquia y la vía se impregna del familiar olor eclesiástico de estos acontecimientos.

La mayor multitud siguió la procesión hasta el principio de la calle Aragón. / Marcelo Sastre

Aunque el aroma no podrán capturarlo, tres mujeres mayores tratan de recoger la esencia del instante al desenfundar sus móviles y, al poco tiempo, comparar a cuál le ha salido mejor la foto de la Virgen. Una quincena de privilegiados también la graba desde sus balcones en su camino hacia Vara de Rey, donde la agrupación que reúne principalmente a sonadors de la colla Es Broll de Santa Eulària también anima a capturar con el móvil un cachito de lo que están viviendo. La procesión choca con el entorno lleno de turistas y padres con sus pequeños que disfrutan ante algunos de los foodtrucks que hay en el paseo, donde los costaleros aprovechan para intercambiarse y tienen arduo trabajo, por tener que ir evitando las ramas de los árboles que hay en el trayecto.

Mientras la procesión continúa, suena el teléfono de una mujer que responde rápido: «Aquí, siguiendo a la Virgen, pero en nada me voy que me duelen las piernas», advierte antes de llegar a la calle de las Farmacias. Al no llegar al Mercat Vell ella es una de las que no ha podido ser testigo de la belleza que transmite la imagen de la Virgen subiendo el Portal de ses Taules a la luz de la Luna, que está en gibosa creciente.

Un chispeo de pétalos de rosa recibe a la Virgen tras pasar el Portal de ses Taules. / Marcelo Sastre

Sí la admiran otras tres mujeres mayores que, sin el móvil entre manos, disfrutan del acontecimiento mientras una de ellas busca una pared en la que «apoyar la pierna». Entre ellas hablan de que, por hoy, hasta aquí han llegado, pero no faltarán al encuentro con la Virgen el próximo día 5, en la misa de la Aurora en la Catedral. En este punto, la Virgen sigue su transcurso y, tras pasar el arco principal de la muralla, la invade un chispeo de pétalos de rosas blancas y rojas en símbolo del amor que se siente por ella, independientemente de la dificultad que suponga seguirla hasta la Catedral.