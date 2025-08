El campo de Ibiza reclama medidas para evitar una sequía crónica

«Si este invierno no llueve, el campo de Ibiza estará perdido», comenta Joan Tur Roselló. Este vecino de Santa Gertrudis tiene su propio medidor para conocer el estado de las reservar hídricas de Ibiza: en su terreno hay un pozo artesanal, construido hace más de cien años a pico y pala. Cuando deja caer el cubo, cuenta los metros de cuerda que tiene que soltar antes de que alcance el agua. Sus conclusiones son claras: «Si estuviéramos en una situación normal, el espejo de agua estaría unos cuatro o cinco metros más arriba. Estamos a un 50% del nivel normal».

«El año pasado estábamos así a finales de verano y ahora todavía nos falta todo agosto», explica Tur Roselló, quien recuerda que la isla arrastra tres años secos: «Lo tengo muy hablado con otros agricultores de Sant Llorenç, de Sant Miquel... Tenemos un grupo de Whatsapp en el que compartimos información y todos coinciden en que la situación es muy preocupante», advierte este prestigioso médico ya jubilado.

Gestionar la escasez

Joan Tur Roselló fue uno de los impulsores, el año pasado, de la Unión por la Defensa del Agua (UDA), que logró recoger más de 6.000 firmas en Santa Gertrudis y Sant Miquel para reclamar a las administraciones medidas drásticas para evitar que los agricultores y el campo ibicenco se vean abocados a una situación de sequía crónica.

La UDA se encuentra en este momento en pausa, pero la preocupación entre los agricultores de la isla persiste, y según explica Tur Roselló, están en conversaciones para crear una nueva plataforma que ponga voz a sus inquietudes.

«Estamos peor que el año pasado», confirma Mariano Costa Juan, secretario del Sindicato Agrícola de Santa Eulària: «Según el Govern, las reservas hídricas en Ibiza están en un 34% y no sabemos qué pasará lo que queda del verano, pero la previsión es que baje más».

«Agua todavía hay —resume— pero el nivel va cayendo, llevamos años en estado de prealerta, no llueve, y creo que habría que empezar a tomar medidas para que la gente tenga conciencia de la situación. Estamos en una situación en la que toca gestionar la escasez».

Prealerta permanente

La isla de Ibiza está en un estado de prealerta permanente por sequía desde enero de 2023. El estado de prealerta es cuando las reservas hídricas se encuentran entre un 30% y un 40% de su capacidad.

En Ibiza, además, desde mayo de 2023 las reservas están permanentemente en la horquilla más baja de este baremo, entre el 30% y el 35%, y en junio de 2024 se cayó hasta el 28%. No obstante, no se decretó el estado de alerta porque, según el protocolo de la conselleria del Mar y el Ciclo del Agua, se necesitan dos meses seguidos con las reservas por debajo del 30% para decretar la alerta por sequía.

Según este protocolo de actuación, si no hay estado de alerta, no se requieren restricciones en el suministro de agua. La situación actual de prealerta, por el contrario, solo comporta «empezar a tomar medidas de gestión». La única ocasión en que se ha decretaro el estado de alerta por sequía en Ibiza, cuando por lo tanto se tuvieron que aplicar restricciones, fue entre los meses de julio y septiembre de 2016.

No obstante, Mariano Costa considera que no debería ser necesario esperar tanto para empezar a plantearse la posibilidad de imponer restricciones: «Es muy importante que tomemos conciencia de que cada vez hay menos agua. Creo que pequeñas restricciones, aunque sean de solo dos horas, por la noche, ayudarían a aliviar los pozos y contribuirían a que la gente abra los ojos».

Tomar la iniciativa

«Más vale prevenir que curar. Cuando se hayan agotado todos los pozos, o la mitad de los pozos del suelo rústico de Ibiza, vendrán los lloros. Pero es la situación a la que nos dirigimos. Es muy preocupante», coincide Joan Tur Roselló.

Según cuentan, las autoridades deberían tomar medidas y tomarlas ya. Después, ya cada uno tiene sus propias recetas: «El agua de los pozos no debería ser para los hoteles. La industria turística debería funcionar con agua desalada», comenta Tur Roselló. Para Mariano Costa Juan, en cambio, debería ponerse la lupa en el gasto irresponsable de agua que realizan algunas villas y urbanizaciones de lujo: «Se debería imponer una tasa progresiva. Que el primer camión de agua que les traigan esté a un precio normal, pero que a medida que su consumo suba, suba y suba, les penalicen de alguna manera. Que no les cueste lo mismo el primer camión cisterna que el número veinticinco».

Ambos coinciden en la necesidad de que se construya una nueva desaladora y en que los recursos hídricos de Ibiza se gestionen directamente desde la isla. En cualquier caso, todavía falta tiempo para que la nueva desaladora sea una realidad y el campo no puede esperar porque la sequía no da tregua: «Si no se afronta el problema, lo pagaremos todos», resume el secretario del Sindicato Agrícola de Santa Eulària.