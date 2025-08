«Muchos alquileres de temporada en Ibiza son fraude de ley»

Las leyes suelen ser largas y tediosas, acostumbran a estar escritas en una prosa ininteligible, se supone que están hechas para protegernos y son de obligado cumplimiento aunque ignoremos su contenido.

Controlarlas al dedillo es un imposible a no ser que nos dediquemos profesionalmente a ello, pero conocer sus aspectos más relevantes es im portante para evitar que se violen nuestros derechos. Es lo que piensan desde el Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera, que recomienda a todos aquellos que viven de alquiler que, al menos, conozcan los derechos que les reconoce la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para evitar cláusulas abusivas en sus contratos.

«Recibimos cada año un centenar de consultas, aproximadamente», comenta Daniel Granda, portavoz del sindicato, que explica que la mayoría de casos que les llegan son de «finalizaciones de contrato, desahucios y contratos de temporada irregulares».

Contratos de temporada

Si algo caracteriza al mercado en las Pitiusas es el alquiler de temporada. Un caso clásico es el de los docentes que acuden a Ibiza y Formentera en septiembre y que, cuando llega el mes de junio, se ven obligados a abandonar su vivenda. Según la LAU, un contrato de alquiler no puede ser inferior a cinco años de duración. Al leer esto, es difícil dar crédito. ¿Realmente la ley obliga a contratos mínimos de cinco años o se trata de un chiste?

«Eso es cierto, pero la LAU también permite en un caso que haya contratos de temporada», aclara Daniel Granda, «y es cuando el inquilino ya tiene una vivienda en la que vive habitualmente y que, por motivos laborales, debe ir a otro lugar temporalmente. Si el inquilino tiene una primera vivienda a la que regresar, el contrato de temporada es legítimo».

Por tanto, si un trabajador ya tiene una primera vivienda en la Península y se traslada a Ibiza durante unos meses, se le puede realizar un alquiler de temporada. Sin embargo, si no se cumple esta situación, si el inquilino reside habitualmente en la isla y se trata de su primera vivienda, la LAU estipula que no se puede hacer un contrato temporal, por mucho que empiece la temporada turística: «En este caso, ese alquiler es un fraude de ley. Muchos alquileres de temporada en Ibiza están en fraude de ley».

«Lo que nosotros recomendamos en situaciones como esta es reclamar los cinco años. Sencillamente, cuando nos quieran echar, decir que esto es una vivienda habitual y que nos regimos por la LAU», aconseja Granda.

Cláusulas y fianzas

Respecto a los arrendatarios que exigen dos o tres meses de fianza, la LAU establece que solo se puede pedir un mes de fianza, pero sí autoriza a solicitar una garantía adicional, que en este caso puede ser dinero en mano o con un aval bancario. «Pero el arrendatario te puede decir que el aval no lo acepta. En estos casos, es el propietario quien tiene la sartén por el mango», admite el portavoz del Sindicato de Inquilinas.

En el supuesto de que, al finalizar el contrato de alquiler, el propietario no quiera devolver la fianza, Granda lo tiene claro: «Hay que ir a las oficinas del Cetis y poner una demanda por impago. Si la cantidad es inferior a los 2.000 euros, este trámite se puede hacer sin un abogado. Es un escrito para solicitar la fianza al juez. Para que el propietario se quede con una fianza tiene que demostrar que se la ha gastado para arreglar algo que el inquilino haya roto».

Y aquí se abre otro melón, y es el de quién se hace cargo de los desperfectos. Según la LAU, el inquilino paga las pequeñas reparaciones causadas por el uso ordinario o por un mal uso, mientras que el arrendador asume los gastos del mantenimiento de la vivienda. «Esto es un tema peliagudo», admite Granda, «hay cosas como el termo que se estropean al cabo de unos años, no es culpa del inquilino, es el desgaste habitual». ¿Y si se estropea el microondas? La ley no lo deja claro y queda abierta a interpretación: «La ley lo que dice es que el propietario tiene la obligación de que la vivienda sea habitable».

Subidas de alquiler

En lo que la LAU es tajante y clara es en que el propietario no puede prohibir al inquilino tener niños o mascotas: «Está completamente prohibido, aunque lo diga el contrato. Es lo que hay, el arrendatario no puede condicionarte así la vida. Aquí la ley te ampara y no te van a poder demandar, aunque quieran meterte miedo».

Para los contratos firmados antes de la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, la subida del alquiler anual se establece según el Índice del Precios al Consumo (IPC), que ahora es del 2,3%. Para los contratos posteriores a la ley de 2023, el baremo es el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), que se actualiza cada mes y que actualmente es del 2,1%.

«Hay un tope. En cualquier caso, el casero no te puede subir un 10, un 20 o un 30%. Todo esto tiene que estar estipulado en el contrato: cuándo se subirá el alquiler, de qué forma y con qué baremo, que es el baremo que contempla la ley y de ahí no se puede salir. Si te suben el alquiler y no es según estas condiciones, es ilegal», explica el portavoz del Sindicato de Inquilinas.

El contrato de alquiler se debe mantener aunque el inmueble cambie de propietario: «Eso sí, cuando el contrato expire, el nuevo propietario ya tiene las manos libres para hacer lo que quiera».