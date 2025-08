Vicent Roig pide «herramientas realistas para pacificar elParque Natural»

Que el Parque Natural de ses Salines sufre una presión antrópica (el impacto que las actividades humanas tienen sobre el medio ambiente) insostenible es una realidad incuestionable, principalmente durante los meses de verano. Este espacio protegido que incluye una zona marítima y terrestre, en este último caso dentro del municipio de Sant Josep, dispone de dos herramientas para su gestión: el PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión) y el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales ), que están vigentes desde 2002 y 2005, respectivamente, y que se tendrían que haber revisado hace once y diez años.

Hace ahora un año, la conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural, informó del inicio, con más de una década de retraso, del procedimiento para modificar y renovar estos dos instrumentos de gestión. «Es una noticia estupenda y muy esperada», valora el alcalde de Sant Josep, el popular Vicent Roig, quien considera «absolutamente necesario» iniciar la «pacificación del Parque Natural, bajar el volumen de coches y de tráfico, entre otras medidas de control».

La activación del proceso para actualizar el PRUG y el PORN de ses Salines coincide con un incremento de la actividad inspectora y sancionadora tanto por parte de la conselleria como del Ayuntamiento.

El ‘efecto Sa Trinxa’

En el primer caso, con la tramitación de varias actas de denuncia «referentes a actividades musicales dentro del Parque Natural», como confirman desde Mallorca. Es el caso de la polémica prohibición de djs en ses Salines, en concreto en Sa Trinxa, aunque no ha sido el único. Esta medida ha provocado polémica sobre todo entre los profesionales de la música.

En otras actuaciones, desde la conselleria indican que «simplemente se ha recordado que la normativa de aplicación en el Parque Natural prohíbe las fiestas, los conciertos y los espectáculos de cualquier tipo». «Está permitido poner música en los establecimientos siempre y cuando se cumpla con los establecido en el punto 7 del artículo 106» del Plan Rector de Usos y Gestión del parque que dice, literalmente: «Se prohíbe la colocación de altavoces en los exteriores de los establecimientos o dentro de los mismos y orientados hacia el exterior o próximos a las ventanas. En cualquier caso, no se podrá sobrepasar en el exterior del establecimiento el nivel máximo permitido de inmisión acústica, que se establece en 55 decibelios. Los propietarios deberán adoptar las medidas necesarias de insonorización para garantizar este nivel de inmisión máxima en el exterior».

En cuanto al Ayuntamiento, ha precintado la música de varios locales pero siempre, apunta el alcalde, con el objetivo de hacer cumplir la normativa municipal de ruidos. «La conselleria, como en Sa Trinxa, se limitó a comunicar que la actividad con música está prohibida en la zona. Por otro lado está el incumplimiento de la normativa acústica, como tener los altavoces que no pasan por los limitadores… Esto provoca un precinto por nuestra parte», indica Roig.

«El Ayuntamiento no ha prohibido nada y la conselleria no ha precintado nada», matiza.

Trabajar «a salto de mata»

Al margen de estas actuaciones, el alcalde reitera la necesidad de implementar medidas para garantizar la pervivencia del parque. Y por este motivo insiste en la importancia de un PRUG y un PORN «consensuados». «No se puede trabajar a salto de mata, hay que programar bien las actuaciones. En 2015 venció la vigencia del PRUG y desde entonces no se ha hecho absolutamente nada. Y antes, tampoco».

Y abunda: «Está muy bien aprobar un plan, pero hay que desarrollarlo. Si desde que se aprobó el PRUG ya vencido no puede haber música, ¿por qué hay música? Tenemos que ser razonables y limitarnos a lo que tenemos: si eres un restaurante, pues actúas como un restaurante y no como una discoteca. Y si eres discoteca no hagas de restaurante. Hay que ceñirse a la licencia de actividad», advierte.

Para conseguir esas herramientas de gestión «realistas y muy claras», Roig reclama la implicación de todos: «Ahí tenemos que estar todas las administraciones y entidades privadas para dejar las cosas claras. Proteger no significa prohibir, significa coordinar y, de alguna manera, compatibilizar la convivencia y la presencia humana con la protección del medio».

Como ejemplo, Roig recuerda su fracaso al intentar, cuando era conseller, soterrar los cables aéreos en el parque: «No puede ser que la propia normativa lo impida y que incluso Costas te imponga trabas», lamenta.

Sant Josep. Las medidas correctivas

Desde la iluminación del aeropuerto hasta la pantalla del Hard Rock Hotel

El alcalde de Sant Josep es consciente de la presión que sufre el único Parque Natural de Ibiza y Formentera, que además está en su municipio, y asegura que pese a la impresión general, las administraciones no están de brazos cruzados. Vicent Roig, además de advertir sobre la necesidad de implementar medidas para «pacificar» este espacio protegido, con la implicación tanto de las instituciones públicas como del sector privado, defiende algunas que ya están en marcha. «Desde que está el nuevo conseller [de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet], se están haciendo cosas, y eso es lo importante. Y también se dejan hacer cosas, como las Noches de sa Caleta, con música en vivo pero tranquila y suave… Se ha puesto el limitador de velocidad en la carretera de ses Salines, un semáforo hacia es Cavallet que es muy importante y ha evitado muchas salidas de vía de vehículos… Se están haciendo cosas para poder actuar».

Una de las medidas que anuncia el alcalde y que más llama la atención es la eliminación de la pantalla gigante instalada en la fachada del Hard Rock Hotel Ibiza que mira precisamente en dirección hacia el parque. Esta estructura de 400 metros cuadrados se instaló el 1 de mayo de 2016 y entonces era considerada como la más grande de este tipo del mundo. El alcalde informa de que «el año que viene se desmontará después de que hayamos llegado a un acuerdo con la propiedad», la hotelera Palladium, del Grupo de Empresas Matutes. «Así eliminaremos la influencia lumínica y el conflicto que se generó desde el primer día que se instaló».

Roig apunta además que «no es normal que no haya correctivos, por ejemplo en la iluminación del aeropuerto, o que haya barcos con la música a tope frente al Parque Natural».