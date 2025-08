El siglo sin freno en Ibiza y Formentera: 71.000 habitantes más y dos millones más de turistas

No hay nada más ilustrativo que la socorrida analogía de la rana hervida para comprender lo que hemos vivido en las Pitiusas en las dos últimas décadas. Ibiza y Formentera se han cocido a fuego lento durante los 25 últimos años, inconscientes sus habitantes de las amenazas que se cernían y de que esa deriva impulsada por el crecimiento sin fin y sin techo se dirigía hacia el actual callejón sin salida. Sólo en los últimos tres años hemos despertado del ensimismamiento y nos hemos dado cuenta de que las costuras de estas islas no dan para más e incluso que algunas ya han reventado. La masificación turística, el crecimiento desorbitado de la propia población residente y laboral, el auge estratosférico de los precios de la vivienda (avaricia mediante) y el chabolismo asociado han convertido estas islas en entornos hostiles para sus ciudadanos, que ahora se han percatado de que llevaban tiempo escaldados, de que el agua, otrora tibia, ya hierve.

«No es que estemos a punto de alcanzar el colapso, sino de que ya estamos dentro de ese colapso», advierte el periodista Joan Lluís Ferrer, autor del libro ‘Ibiza masificada’ (Balàfia Postals), recién publicado. Quizás el dato que refleje más fielmente esta situación sea el del número de viajeros que visitan la isla. De hecho, el propio Ferrer avisa de que «el origen del mal» está en «el exceso de turistas»: «Un exceso que provoca la falta de agua, la falta de vivienda, la privatización de los espacios públicos». La evolución en ese sentido en los últimos 25 años ha sido brutal. En el año 2000 Ibiza tenía 89.611 habitantes; en 2024, 160.644, es decir, 71.000 más, un 79% más.

En sólo una década, Ibiza y Formentera recibieron 1.127.416 viajeros más, lo que supone un incremento del 44%, un porcentaje colosal y sin parangón en otros destinos turísticos

En 2015 desembarcaron, bien en el puerto (de Vila o de la Savina) bien en el aeropuerto, 2.556.289 turistas (2,5 millones), mientras que en 2024 lo hicieron 3.683.705 (3,6 millones). Es decir, en sólo una década, Ibiza y Formentera recibieron 1.127.416 viajeros más, lo que supone un incremento del 44%, un porcentaje colosal y sin parangón en otros destinos turísticos que puede explicarse por la reducción de la estancia media y por la oferta ingente de alojamiento ilegal. No es de extrañar que las infraestructuras del archipiélago revienten, que, por ejemplo, los vertidos fecales sean tan frecuentes o que algunas carreteras colapsen habitualmente.

No es una sensación, son dos millones más de turistas

Si viajamos algo más en el tiempo, a hace 15 años, el incremento es aún más llamativo: entonces nos visitaron 1,78 millones de turistas en las Pitiusas, de manera que desde aquel 2010 se ha más que doblado ese registro: llegan ahora 1.903.020 viajeros más, un 106,8% más. ¿Esos casi dos millones de turistas más producen sensación de masificación? «No es sensación. Que tengas listas de espera porque no hay médicos, porque no hay vivienda digna, no es una sensación, es algo que sucede», según arguyó Ferrer en este diario.

Hay otra estadística que retrata fidedignamente esa sensación de masificación, la del indicador de presión humana. Hace 25 años, su punto máximo (como siempre) se produjo en el mes de agosto, cuando en uno de sus días se concentraron en las Pitiusas un total de 260.893 personas, entre habitantes, trabajadores temporales y turistas, 105.009 menos que los que se registraron en agosto de 2024, cuando se llegó a 365.902. Hubo tiempos peores, como cuando en 2017 se alcanzó el techo de casi 377.000 personas.

A más turistas, más servicios disponibles y, paralelamente, más trabajadores necesarios para atenderlos

Y 105.000 humanos más en una isla en la que en 2024 habitaban 161.485 personas no es poco. Supone aumentar su población un 65% en un momento muy concreto, o doblar la población de Vila: «Aunque se tomen medidas, si sigue aumentando el número de turistas, no hay nada que hacer, irá a más, nos colapsaremos», sentencia Ferrer.

Un globo que se hincha año tras año

La población local también crece sin parar, lanzada por la teórica bonanza laboral y económica, por ese mantra del crecimiento sin límites y esa regla de tres asociada al principal sector de esta economía: a más turistas, más servicios disponibles y, paralelamente, más trabajadores necesarios para atenderlos. Es un globo que se hincha año tras año como si jamás fuera a explotar y conforme se baten récords de llegadas de pasajeros al aeropuerto. En la isla de Ibiza residían en 2005, hace dos décadas, 111.107 habitantes. Ahora hay 50.378 más, es decir, un 45,3% más. El gran boom demográfico se produjo en la primera década del siglo, cuando la isla creció en 43.000 habitantes (un 48%) entre 2000 (cuando se rozaban los 90.000 residentes) y 2010, una inercia que se ha mantenido desde entonces.

Desde hace 10 años, la población de Ibiza ha crecido un 14,5%, lo que supone que viven en ella 20.521 personas más. El crecimiento experimentado por Formentera es similar: en 2025 residían allí 7.500 personas, 3.983 menos que en 2005, de manera que el incremento en esa isla ha sido del 53%. Eso sí, la población de Formentera está menguando: en 2017 llegó a su techo (12.280), pero desde entonces ha ido decreciendo año tras año, hasta llegar a los 11.418 actuales.