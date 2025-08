El ‘parking’ de Cala d’Hort «anima a que venga más gente»

Cala d’Hort es uno de los rincones más buscados por los turistas. Miles se acercan atraídos por el emblemático islote rocoso de es Vedrà. Eso sí, para ello deben conseguir aparcar, lo que tradicionalmente no ha sido una tarea nada sencilla. La reapertura el pasado 26 de junio del parking grande ha cambiado el panorama considerablemente. Se trata de una novedad que celebran los comerciantes de la zona.

1. El renovado aparcamiento de Cala d’Hort con es Vedrà al fondo. 2. Una persona ayuado por muletas coge un taxi para no tener que subir el pronunciado desnivel de la carretera. 3. Señal de prohibido estacionar justo antes del único tramo del torrente en el que está permitido aparcar a los trabajadores de la zona. 4. Carlos García, uno de los socios del restaurante El Carmen. 5. Varios bañistas se dirigen a la playa. 6. FOTOS de MARCELO SASTRE

Carlos García es uno de los socios del restaurante El Carmen. Considera que «la reapertura de la zona de aparcamiento está animando a más gente a que venga a los establecimientos de Cala d’Hort y a la playa». Además, afirma que esta medida (lo ha abierto el Ayuntamiento de Sant Josep y es gratuito) incrementa la seguridad en caso de hipotéticos incidentes: «Antes, coches y motos podían estar en el torrente. Si se hubiese originado un incendio y el fuego hiciese arder un vehículo, podría haber desencadenado un efecto dominó. Sería algo muy peligroso, pero con el cierre del mayor tramo del torrente a los vehículos, la cosa va a mejor».

«Una plaza es poco»

El incremento del espacio para estacionar tiene sus desventajas e inconvenientes, como que se ubica a más de 300 metros de la playa con un desnivel del 15% en la carretera. «Andar un poco va bien para bajar una buena paella», bromea jocoso García. Aunque muestra su preocupación al hablar sobre el tramo a pie al que deben enfrentarse determinados colectivos: «Aquí [en referencia a la playa] viene mucha gente. Sin embargo, solo hay un espacio para que aparquen personas con movilidad reducida. Es muy poco».

El Restaurante Cala d’Hort es otro de los establecimientos más conocidos de la zona. Uno de sus camareros, Vicent Tur, señala, con hablar pausado, que la regulación del aparacamiento «es una decisión que ya está teniendo un impacto positivo porque contribuye a que más gente pueda ir a la playa». Y agrega: «Lo llevábamos tiempo reclamando al Ayuntamiento de Sant Josep. Poco a poco parece que nos van haciendo caso a algunas de nuestras peticiones»

El ‘parking’ de Cala d’Hort «anima a que venga más gente»

A pesar de que Tur valora la actuación del Consistorio, le achaca al gobierno municipal la tardanza de la puesta en marcha de la medida: «Nos dijeron que estaría abierto para principios de la temporada turística, pero no lo han hecho hasta hace aproximadamente un mes». Tur también se queja «que siguen faltando bastantes aspectos por hacer y mejorar, al continuar por ejemplo, la saturación de vehículos que siguen bajando hasta el final de la carretera y aparcando donde les da la gana». El camarero ibicenco explica que «hay coches y motos que se ponen en cualquiera de los extremos de la cuesta» y agrega: « aunque no lo pueden hacer, lo hacen con tal de evitarse andar unos pocos metros más. Además, hay gente que sigue andando por en medio de la carretera».

El renovado aparcamiento de Cala d’Hort cuenta con una superficie de 7.000 metros cuadrados y tiene capacidad para aproximadamente 200 vehículos. Aunque este verano es gratuito para todos los usuarios, a partir del próximo año se deberá pagar. Eso sí, Sant Josep no ha informado todavía sobre la cuantía.

El parking está teniendo una gran aceptación por parte de los visitantes de uno de los puntos más famosos de la costa josepí. Una prueba es que tan solo pasan unos pocos minutos de las 13.30 horas y está prácticamente lleno.

Hay incluso quienes esperan ilusionados encontrar a alguien que les deje el sitio. Otros están tan solo de paso planificando su agenda del día. Es el caso de Felipe, un joven brasileño que está de vacaciones con un amigo. Felipe, que le ha tocado ser el conductor, tiene el coche en marcha con el aire acondicionado a tope. «Hemos parado un momento para disfrutar de las vistas a es Vedrà y ahora estamos mirando en Google Maps a qué otra playa vamos a ir más tarde», explica.

Felipe desconoce que antes se podía estacionar en el torrente situado a escasos metros de la arena. Y es de los que tientan a la suerte. «Hemos ido hasta abajo del todo para ver si encontrábamos aparcamiento, pero no lo hemos conseguido», afirma no obstante risueño.

Aparcar en el arcén

Cabe recordar que un pequeño tramo del torrente de Cala d’Hort está reservado exclusivamente para los trabajadores de la zona. Se trata del único punto en el que es posible aparcar legalmente, más allá del renovado parking, sin tener que recorrer a pie la pronunciada pendiente. A pesar de todo, son muchos los que hacen caso omiso a las señales de prohibido aparcar y deciden estacionar su vehículo en zonas no permitidas, como en el arcén en pleno desnivel, ocupando gran parte de la carretera y dificultando tanto la circulación de los transeúntes como del resto de los vehículos.

Con el paso de los minutos y la llegada de la hora de comer, la afluencia de vehículos se incrementa notablemente. Las caras de alegría de los que acaban de aparcar contrastan con las caras de pocos amigos de los que acaban de subir el pronunciado desnivel a pesar del sofocante calor.

A todo ello hay que sumarle una dificultad añadida: no tropezarse por los resbaladizos bordes de la carretera y no sufrir ningún accidente. Toda una aventura que hay quien no está dispuesto a experimentar. Un ejemplo es un joven con muletas que decide coger un taxi para evitar la subida desde la playa hasta el nuevo aparcamiento.