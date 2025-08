Estella Matutes Juan, científica y hematóloga e Hija Ilustre de la Ciutat d’Eivissa: «He aprendido de mis pacientes cómo afrontar la muerte»

¿Se imaginaba recibir una distinción como esta?

No, ni hablar. Es un reconocimiento muy importante y yo, bueno… como refleja mi físico, soy una mujer pequeñita y no creo que mi vida haya dado tanto como para recibir este galardón. Me emocionó mucho, sobre todo porque viene de Ibiza y del pueblo de Ibiza. Y que te tengan estima es bonito, ¿no?

¿Cómo recuerda la ciudad de Ibiza de su infancia?

Nosotros vivíamos al lado de Vara de Rey, en la calle del Comte de Rosselló, y tuve una infancia fantástica. Pasé toda mi infancia y juventud aquí. De muy pequeña ya iba al colegio sola y no había ningún problema. Todos nos conocíamos, era una ciudad muy pequeña. Recuerdo con mucho amor el Instituto Santa Maria. Fue una época muy feliz.

¿Siente nostalgia de aquella ciudad?

Entiendo que el tiempo pasa, las cosas cambian y que hay que adaptarse. Lo ideal sería que los cambios se pudieran modular, ¿no?, pero es imposible. Todo cambia y entiendo que hay que ir siempre hacia adelante. Y claro que da pena y nostalgia por haber vivido esa paz que ya no existe… Pero es que ya no hay vuelta de hoja.

En principio estaba interesada en la psiquiatría. ¿Cómo dio el salto después a la hematología?

En casa nadie se había dedicado a la medicina. El verano antes de empezar la universidad me leí las obras de Freud y me interesó la psiquiatría. Entré en la facultad de Medicina pensando que haria psiquiatría. Después, cuando empiezas los estudios, ves que te interesan otras cosas y fue cuando me decanté más hacia medicina interna. La carrera era de seis años, y cuando hacía cuarto curso, iba al Hospital Clínic de Barcelona a ayudar a los médicos y aprender, a palpar al enfermo, a escucharlo… Dentro de medicina interna había una especialidad de enfermedad de la sangre, sobre todo leucemias, y me encontré con enfermitos que eran muy niños, que tenían cuatro y cinco años, y que tenían muy mal pronóstico. Y eso me afectó mucho, me provocó una gran desazón. Y decidí escoger esta especialidad.

Cuando usted empezó, a finales de los años setenta, una leucemia era casi una sentencia de muerte…

Sí, prácticamente. Bueno, hay un tipo de leucemia infantil que tiene un mejor pronóstico y algunos salían adelante, pero la mayoría no, y teníamos muy pocas herramientas. Ahora la situación es muy distinta porque la leucemia infantil la podemos tratar en un 90% de los casos. El 10% restante recae porque no responde a los tratamientos, pero incluso en estos casos disponemos de tratamientos experimentales y algunos pueden salir adelante. El avance en este tipo de leucemia ha sido espectacular.

En aquella época, en la universidad, ¿cuántas mujeres alumnas había en clase?

Muy pocas. Tres, cuatro, en unas clases enormes. No éramos más.

En los años 80 y 90 estuvo trabajando en Londres. ¿No había en España un lugar para usted?

Yo quería hacer investigación y entonces no había ningún centro en España que la hiciera. Esto ha cambiado mucho. Pero igualmente, era muy difícil marchar al extranjero. Entonces pedí una beca, que en esa época había muy pocas, pero tuve suerte porque logré unas de la Fundación Juan March. Escogí Londres porque me interesaba mucho el trabajo que estaban haciendo y porque había un centro especializado en el sistema inmune.

¿Cómo funcionan los equipos de investigación?

Hay un líder, por decirlo así, un científico que propone un trabajo a partir de unas hipótesis. Entonces se crea un equipo con todo un grupo de personas que trabajan en el laboratorio. Normalmente no hay garantías de éxito, al menos dentro de lo que yo conozco. No hay garantías y, a veces, dentro del equipo, tenemos teorías, y nos decimos: ‘podemos tirar por aquí, podemos tirar por allá’. Tú planteas hipótesis porque investigar, al fin y al cabo, es buscar una cosa que no se conoce, que no sabemos si es cierta. Escoges una hipótesis y dices, «yo tiraré por este camino». Pero a veces te equivocas y debes echarte hacia atrás, replantear la hipótesis e intentarlo por otro camino. Lo importante es que si las cosas no salen bien, no te desmorones. Te dices, ‘vale, por aquí no era, intentémoslo de otra forma’.

¿Sucede también que pese a ser un trabajo en equipo, los hombres acaparan los méritos?

Antes era así. Todo estaba más enfocado hacia los hombres. Las mujeres… parecía que no éramos buenas para dirigir un equipo. Esto ha cambiado mucho. Hoy en día creo que no sucede. Yo no me puedo quejar. Y realmente en Inglaterra nunca sentí que me quitasen méritos.

¿Qué avances ha habido en el tratamiento de las enfermedades de la sangre? Explíquelo con un lenguaje asequible, por favor.

Sí, muchos avances. Le comentaré algunos. Por ejemplo, en el caso de los linfomas, hay una gran diversidad de tipos y cada uno se comporta de una manera distinta y requieren un tratamiento diferente. Entonces hay que establecer, en primer lugar, un diagnóstico del tipo de linfoma, y hay que ser lo más preciso posible. Porque la gente habla de linfomas y es como no decir nada. Hay que ser muy preciso. Por otro lado, hemos avanzado en el sentido de conocer el por qué sucede esto. ¿Por qué este crecimiento desmesurado de esta glándula que se trastoca? ¿Por qué sucede? Una vez miramos esto, es el momento de establecer el pronóstico de la enfermedad. A partir de ahí, hay enfermos que pueden vivir diez o quince años con la enfermedad controlada. Conocer la enfermedad al detalle te permite hacer tratamientos tan selectivos, dependiendo de qué es lo que se ha trastocado. Los llamamos los ‘tratamientos diana’ porque van directamente a la raíz del problema. Una cosa son los tratamientos que van cortando las ramas del árbol y otra los que van directamente a la raíz del problema y lo anulan. Eso es muy importante.

Hay miles de cánceres distintos. Eso de que una célula propia se averíe y empiece a reproducirse descontroladamente, eso de que una parte de nosotros se rebele… es fascinante y aterrador a la vez.

Nosotros tenemos genes que controlan las células, los elementos que forman los órganos. Hay un gen que es muy importante y que está involucrado, prácticamente, en muchos cánceres, y que lo llamamos con un nombre muy simple: P53. Este gen, que lo tenemos todos, tiene muchas funciones. Por ejemplo, cuando una célula se forma y se daña, una célula de piel por la radiación solar, o una célula del pulmón por la contaminación, aparece este gen y ordena a esta célula que no se multiplique, que pare y se repare, y si el daño es muy grande, le puede ordenar a la célula que muera. Pero hay ocasiones en que este gen P53 ha mutado, ha desaparecido o no realiza su trabajo. Entonces sucede que tenemos una célula dañada, que se multiplica y que no tiene ningún control. Le he puesto un ejemplo muy simple, pero es más o menos así.

¿Cómo se comunica una mala noticia a un paciente?

Hay que decirlo con calma. Yo siempre digo la verdad, pero debes decirlo con empatía. Que el paciente note que sientes lo que le está pasando. Es importante que él se de cuenta. Después no hay que tirar nunca la toalla. Nosotros no somos dioses. Le digo la verdad. Incluso con las estadísticas complicadas… Por ejemplo, el pronóstico es que el 50% de los pacientes muere a los cinco años. Pero hay un 50% que no muere. Y claro, le dices que las cosas pueden ir mal, pero que también pueden ir bien. Que entienda que hay esperanzas. Y que note que yo estoy aquí para ayudarle, que yo te ayudaré, que haré todo lo que pueda y todo lo que esté en mi mano. Eso es importante, que sienta que le importas.

¿Para ser un buen médico hay que ser buena persona?

Yo creo que sí. Y ahora tengo muchos amigos que fueron pacientes míos.

¿Qué ha aprendido de la condición humana o de la vida?

Una aprende que a veces, en la vida, hay que afrontar situaciones muy duras, y yo he aprendido mucho de mis pacientes, de cómo lo afrontan. A veces un enfermo te dice que ya basta, que no quiere continuar, y que lo que quiere es despedirse de su gente, de sus hijos, que quizás son todavía niños. He tenido pacientes que han reaccionado con una entereza que te quedas de piedra. Te dices, ostras, quisiera ser como ellos. He aprendido mucho de ellos.

¿Por qué, de pronto, la ciencia está en descrédito? ¿Cómo explica el movimiento antivacunas?

Creo que es un problema de las redes que dan voz a gente que, sin tener un conocimiento profundo, dicen cosas que no son ni científicas ni verdaderas. Creo que en esto, como en todo en la vida, para hablar de algo, debes hacerlo desde el conocimiento. Antes podías decir cualquier tontería y nadie se enteraba, pero ahora con las redes se te escucha en todas partes, y no siempre para bien.

¿Es optimista respecto al futuro?

Siempre he querido ser optimista, pero hay cosas que creo que se podrían hacer mejor. Tenemos ante nosotros un cambio climático muy peligroso y creo que podríamos hacer mucho más. Hay demasiadas cosas en el aire.

¿Y el futuro de Ibiza?

Está el problema de la masificación, pero que es algo que no es exclusivo de Ibiza, es un fenómeno mundial, de la sociedad. Ves lo que sucede en Barcelona, donde hay manifestaciones delante del Parque Güell porque la ciudadanía ha perdido ese espacio en beneficio del turismo comercial. Ves lo que sucede en Venecia. Pero claro, a nosotros también nos gusta viajar y cuando podemos, bien que somos turistas también. Es un problema global y con muchas facetas. Y pese a todo, Ibiza siempre será Ibiza. Tenemos el mar, el paisaje rural, la arquitectura de las iglesias y de la casas pageses, la gastronomía… ¡Tenemos tantas cosas para potenciar!

¿Y usted? ¿Se ve cumpliendo cien años y que el alcalde le regale un ramo de flores?

[Ríe] ¡Qué va! En eso ya no soy tan optimista.