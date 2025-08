Toallitas de bebé para limpiar los baños públicos del puerto de Ibiza: "Es vergonzoso"

Una residente de Ibiza que tenía que embarcar hacia Denia este sábado 2 de agosto ha denunciado a Diario de Ibiza el estado de suciedad de los baños del puerto de es Botafoc, que la APB (Autoridad Portuaria de Baleares) pone a disposición de los pasajeros.

Esta residente denuncia que le resulta "vergonzoso" no solo que la gente sea "tan incívica" como para dejar en esta situación una instalación de uso público, sino que sobre todo, y "sabiendo que no podemos modificar las conductas de este tipo de personas, a menos que sea mediante el control de la Administración", que la APB no se haga cargo de tener los baños del puerto en "un estado mínimamente aceptable" en un momento en el que "miles de pasajeros" se encuentran embarcando.

El retrete en el puerto de Ibiza, a rebosar de papel higiénico. / Diario de Ibiza

Estado de uno de los baños del puerto de Ibiza tras haber sido limpiado por la denunciante. / Diario de Ibiza

Además, la denunciante adjunta el estado de cómo encontró los baños; el retrete a rebosar de papel higiénico, depositado hasta en el lavabo, una botella de plástico... También enseña cómo dejó uno de estos baños tras limpiarlo con las toallitas de sus hijos para que pudieran hacer uso de ellos "medianamente en condiciones".