¿La nueva pareja del verano? Marlene Mourreau y Roberto Liaño, en Ibiza

La actriz y presentadora Marlene Mourreau y el modelo cántabro y exmarido de Toñi Salazar, Roberto Liaño, comparten unos días en Ibiza en los que han sido pillados por un paparazzi abrazados mientras tomaban un baño en las cristalinas aguas pitiusas y paseaban por la playa.

Su deseo no era pasar desapercibidos, ya que la vedette francesa ha colgado en su cuenta de Tik Tok un vídeo con Liaño en el que cantan juntos una canción de bachata, pero en el que habla del modelo como "amigo". El mismo vídeo fue colgado por Liaño en su cuenta de Instagram.

El fotógrafo de famosos y Dj Sergio Garrido, autor de las imágenes, ha aparecido en ‘TardeAR’ y ha explicado que este verano ya ha visto a Roberto Liaño con otras mujeres, por lo que la francesa no sería su única 'amiga especial'.

El exmarido de Toñi Salazar, integrante de Azúcar Moreno, parecía que tenía una historia sentimental con la cantante Sonia Madoc, componente del dúo Sonia y Selena.“La semana pasada estaba con una chica y me pidió que no salieran las fotos”, explica Garrido, una mujer "muy famosa en Estados Unidos".

Marlene Mourreau llegó a la televisión española de la mano de José Luis Moreno en la década de 1990, con el que trabajó en diferentes programas. Consiguió su mayor popularidad con el programa de actuaciones no profesionales El semáforo, de Chicho Ibáñez Serrador.

Roberto Liaño también ha colgado en su redes sociales imágenes de ambos en la isla. Además, ha cargado tintas contra el programa 'Tarde AR' por meterse tanto con su físico como con el de su acompañante:

"Quiero manifestar mi enfado ante el trato despectivo con el que se me ha tratado metiéndose con el físico, cuando ya de entrada no se puede hablar de los físicos y más por la televisión por el daño que pueden causar y van haciendo apología de lo que se debe hacer y no hacer". Y añade: "A veces se olvidan, hablan como si estuvieran en una barra de un bar y no están en una barra de un bar; he recibido descalificaciones de que si no tengo culo, barriga cervecera, que estoy para el arrastre, que si somos pareja de más de 70 años y no tenemos de más de 50", asegura Liaño.

"Gracias a dios soy un hombre de 53 años con personalidad, viví de mi imagen media vida y sé cómo estoy, no es necesario que descalifiquen porque pueden arruinar la vida de uno y, si habla alguien, que dé ejemplo", prosigue.

Las fotos no fueron pactadas

También señala que las fotos no fueron pactadas. "En unas fotos pactadas no saldrían algunas fotos que han sacado; si fueran pactadas se hace en otro horario de luz, no tan fuerte, una buena luz te hace top y una mala luz te destroza", remarca el maniquí.

En otra publicación en redes, Liaño envía un mensaje de complicidad a la vedette: "Solo tú y yo sabemos la verdad, mientras tanto que digan lo que digan y hablen".

También insiste en sus redes en que se trata sólo de una amistad: "Este verano está siendo una locura de amistades que están visitando la isla y yo me dejo llevar como si estuviera de vacaciones y no, mi gente, estoy trabajando", afirma el modelo. "Este año estoy de guía de mis amistades, nueva profesión para mis amigos que no gano nada bueno, sí momentos inolvidables", detalla. El modelo tiene una empresa en Ibiza de alquiler de yates y villas de lujo que menciona en su perfil de Instagram.

"¿Dónde estará mi Dulcinea?", bromea Liaño en Instagram, "aquí con Marlene Moreau, amigos de muchos años. Nunca imaginé tener mujeres amigas cuando de joven decía que yo no creía en la amistad entre un hombre y una mujer. Desde la madurez se tiene otra visión".