Fue por una avería: el capitán de la lancha que hundió un catamarán en Ibiza declara ante la Guardia Civil

La tarde del pasado lunes, 28 de julio, una lancha rápida de 15 metros de eslora embistió y hundió un catamarán frente a la costa de Cala d'Hort, en el municipio ibicenco de Sant Josep. Como consecuencia de la colisión, que según la Guardia Civil se produjo cuando la embarcación rápida navegaba a 30 nudos, el catamarán se hundió y su capitana, de 52 años, tuvo que ser ingresada en el Hospital Can Misses de Ibiza con un cuadro de politraumatismos y su estado, entonces, era de pronóstico reservado.

A primera hora de la tarde de ayer, la Guardia Civil informó de la detención del patrón de la lancha, del que únicamente dijo que tiene 44 años y es de nacionalidad italiana. Está acusado de un delito de lesiones.

En su nota de prensa remitida a este diario en la tarde de este viernes, este cuerpo armado explicaba: "El accidente se produjo por la embarcación del varón detenido, el cual patroneaba, circulando a una velocidad de unos 30 nudos y acabó embistiendo al catamarán provocando el hundimiento de éste, y lesiones graves que mantienen a la mujer que navegaba en la embarcación perjudicada, con pronóstico reservado".

En libertad

La defensa del patrón de la lancha matiza ahora a Diario de Ibiza que este quedó en libertad una hora después de entrar en el cuartel de la Guardia Civil "de manera voluntaria, después de que le llamaran por teléfono", lo que a su juicio confirma que el patrón tiene intención de colaborar porque no actuó de manera temeraria.

Además, tanto el patrón como el armador de la lancha niegan que la embarcación que patroneaba su defendido navegara a 30 nudos y apuntan que eso es "indemostrable; no hay prueba técnica posible que lo pueda confirmar".

Sobre los motivos de la colisión, explica la abogada que la lancha, que no se dedica al negocio del chárter, sufrió una avería y que el patrón no pudo evitar el accidente. "La pérdida de control del barco fue producto de una avería", insiste, aunque no indica de qué tipo.

La letrada, a preguntas de este diario, asegura que su defendido tiene el título que le habilita para el pilotaje y que la embarcación dispone de "todos los papeles en regla, como expusimos ante la Guardia Civil" en la declaración del viernes.

La abogada relata, por otra parte, que el capitán de la lancha "se lanzó al mar para salvar la vida de la capitana" del catamarán, a la que subió a la lancha poco después del choque y mientras su barco, que ha quedado posado sobre unas rocas a escasos metros de la superficie, se hundía.