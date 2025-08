Vila y Paradores se acusan de un nuevo retraso en la apertura del Parador de Ibiza

Las obras se iniciaron en 2009, hace 16 años, y desde entonces han sufrido todo tipo de retrasos, unos justificados y otros, sencillamente sorprendentes. Crisis económica, hallazgo de importantes restos arqueológicos que obligaron a rehacer parte del proyecto inicial, una pandemia... Ahora el motivo es más prosaico y típico de la política: la falta de comunicación entre los responsables de la obra, Turespaña, y de la gestión del hotel de lujo en Dalt Vila, Paradores, y el Ayuntamiento.

En cualquier caso, el resultado es inapelable: la apertura prevista para otoño, antes de finales de año (el ministro de Turismo, Jordi Hereu, no pudo ser más concreto la última vez que ofreció esta fecha, en la feria de turismo de Berlín de marzo pasado), queda de nuevo en el aire, pendiente según Paradores de la finalización de la reforma del Camí del Calvari.

Esta obra fue anunciada hace meses, se inició el pasado 22 de julio y fue visitada el miércoles por el equipo de gobierno, con el alcalde Rafael Triguero a la cabeza. Además de glosar sus virtudes, explicó entonces que se iniciaba en pleno verano precisamente para que estuviera lista para la apertura del Parador. Era una explicación lógica, aunque no para la empresa pública que lo gestionará.

El comunicado

La sorpresa saltaba a media mañana de ayer. Paradores enviaba un duro comunicado en el que anunciaba que la apertura de puertas se volvía a postergar... precisamente por las obras del Camí del Calvari.

En su nota, Paradores explicaba que «tanto los trabajos ejecutados por Turespaña como los de Paradores avanzaban conforme al calendario previsto, con el objetivo de cumplir los plazos comprometidos».

Pero que las obras iniciadas por el Ayuntamiento en la principal vía de acceso tanto al Parador como a su aparcamiento soterrado, «obligan a posponer la apertura hasta después de la finalización (...) ya que su ejecución impacta de lleno en la operativa de finalización y puesta en marcha del Parador y hace inviable el acceso rodado durante varias semanas clave en el calendario de apertura».

El propio alcalde, en una rueda de prensa improvisada en Ca n’Escandell por un incendio junto a un asentamiento ilegal (ver página 11), desmintió estas acusaciones y las tachó de «vergonzosas, bochornosas y una falta de respeto al Ayuntamiento y a los ibicencos».

También aseguró que se había informado a la empresa pública de las obras en el Camí del Calvari.

Debido al nuevo, y enésimo, retraso, Paradores espera en su nota que «la puesta en marcha» del hotel «pueda realizarse en el menor plazo posible a partir del 24 de diciembre», que es cuando el Ayuntamiento les ha comunicado que debe finalizar la reforma del Camí del Calvari. A partir de esa fecha, serían necesarias «varias semanas» para la apertura del hotel. En este sentido, todavía no se han cerrado reservas porque en cuanto abra el Parador, habrá un periodo de pruebas y se facilitará a la sociedad ibicenca que lo visite, explican desde la empresa a Diario de Ibiza.

Informados hace apenas dos días

Desde Paradores aseguran que desconocían las obras del Camí del Calvari, que conduce a la zona de es Soto desde la sede de la UIB. De hecho, apuntan en su nota: «La información sobre el inicio de estos trabajos viarios fue trasladada por primera vez a Paradores en una reunión informal mantenida el pasado miércoles 23 de julio entre responsables del Ayuntamiento y de Paradores. Durante ese encuentro, Paradores manifestó su sorpresa ante una actuación que se había iniciado el día anterior sin que existiera comunicación formal ni aviso técnico previo por parte del Ayuntamiento».

También señalan que en los últimos meses, «Paradores ha mantenido distintos contactos con el Ayuntamiento de Ibiza, a través por ejemplo del Departamento de Recursos Humanos de la compañía y en el marco de la preparación operativa y organizativa para la apertura del nuevo establecimiento». Y que «en ninguno de esos contactos se trasladó información alguna relativa al inicio de estas obras en el Camí del Calvari hasta el citado encuentro, con las obras ya iniciadas».

A preguntas de Diario de Ibiza sobre la sorprendente falta de comunicación entre las dos partes, desde Paradores reiteraron ayer que se han producido «muchas reuniones técnicas periódicas», la última con el futuro director del establecimiento «hace 15 días». Nada se dijo entonces, insisten desde la empresa, en relación a la obra del Camí del Calvari.

Reunión el miércoles

Ante esta «sorpresa», la empresa solicitó una «nueva reunión específica» que se celebró «el miércoles 30 de julio» y a la que asistieron «responsables de Paradores y del Ayuntamiento». El objetivo era «coordinar actuaciones y conocer en detalle el calendario de ejecución de dichas obras, que afectan al acceso al edificio y a determinados suministros técnicos».

En este encuentro, y según Paradores, «el Ayuntamiento informó formalmente de que ya había iniciado los trabajos y que tienen un plazo de ejecución de cinco meses». Los plazos, de nuevo, lo condicionan todo, ya que «a partir del 15 de octubre y hasta el 24 de diciembre el acceso al Parador será imposible por estar la carretera cortada, según los responsables municipales».

Desde la empresa responsable de la gestión del hotel (el proyecto lo ejecutó Turespaña), abundan en los problemas que les provocan estas obras: «Paradores ha reordenado su planificación operativa y acelerará todos los trabajos logísticos y técnicos para poder introducir en el edificio, antes del 15 de octubre, todo el material necesario para completar la dotación del establecimiento. Este esfuerzo permitirá que, una vez finalicen las obras de acceso ejecutadas por el Ayuntamiento, la puesta en marcha del Parador pueda realizarse en el menor plazo posible a partir del 24 de diciembre».

De este modo, «se intensificará la actividad en las próximas semanas para garantizar que todos los elementos de cocina, mobiliario, textiles, tecnología y suministros estén ya instalados o almacenados en el interior del edificio antes de que el corte total del acceso impida la entrada de vehículos y grúas. Esta planificación anticipada refleja el compromiso de Paradores con la apertura del establecimiento en cuanto las condiciones lo permitan, a pesar de un retraso ajeno a su responsabilidad».

«Lo digo claro, además de alto»

Este comunicado ha provocado la indignación del alcalde. «Lo quiero decir claro, además de alto, y espero que con esto podamos zanjar ya esta situación y las diferencias que creo que son más por cuestiones políticas», empezó visiblemente molesto a decir Triguero preguntado al respecto en Ca n’Escandell. Y lanzó todo su arsenal de reproches contra Paradores para desmentir sus acusaciones: «Es inadmisible, es vergonzoso, bochornoso, una falta de respeto a la isla de Ibiza y en especial a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, y una falta de lealtad institucional».

En su defensa y la de su equipo de gobierno, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento «lleva 25 meses tratando de trabajar codo con codo ya sea con Turespaña, con Setur (la Secretaría de Estado de Turismo) o con Paradores, para que el Parador sea una realidad», por lo que se mostró indignado porque Paradores «achaque al Ayuntamiento un nuevo retraso» en las obras, que no obstante matizó con ironía que no saben si es «nuevo porque no tenemos conocimiento de la fecha estimada de apertura» del establecimiento.

«Que vengan a la ciudad»

Por todo ello, Triguero «emplazó a la secretaria de Estado de Turismo, a la presidenta de Paradores, al director general de Turespaña y al ministro de Turismo, a que vengan a la ciudad a zanjar este asunto», especialmente, desveló, después de que el pasado mes de febrero remitieran una carta a Turespaña y Paradores para «mostrar nuestra disposición y a emplazar a todas las instituciones (...) implicadas» para crear «una comisión donde se pueda trabajar con total transparencia, colaboración y con total lealtad institucional en el seguimiento de las obras» en el Castillo de Dalt Vila.

A media tarde, desde Paradores indicaron que la secretaria de Estado de Turismo, en cuanto «conoció ayer la situación provocada por las obras», llamó varias veces al alcalde y le envió mensajes, sin obtener respuesta.

Triguero recordó, después de calificar de nuevo de «bochornoso» el comunicado de Paradores, que hace «unos meses se achacó al Ayuntamiento de Ibiza el retraso por cuestión del aljibe y del suministro de agua potable» al Parador. Y para desmentir este punto, indicó que «fue Turespaña la que licitó estas obras».

«Decimos basta, decimos que este comunicado ha sido una total vergüenza (...) y decimos basta, que hay que poner punto final y que trabajemos de forma coordenada y estructurada en abrir de una vez por todas el Parador de la ciudad de Ibiza», zanjó el alcalde.

¿Cómo es posible? ¿Se informó a Paradores?

Cuestionado sobre cómo es posible que en un proyecto de esta envergadura, que acumula tantos años de retraso y polémicas, el Ayuntamiento inicie unas obras claves para el Parador y que la empresa pública asegure que se enteró el día después, Triguero respondió: «Que hablen con todas las personas y entes que tiene implicados [en este proyecto] y que le trasladen la información». «Desde el 4 de febrero -reiteró- hemos demostrado nuestra voluntad [de colaboración y diálogo] sabiendo de la importante obra de acceso que representa el Camí del Calvari... que se tenía que hacer, que queríamos hacer de forma coordinada, pero que vista la falta de información de Paradores, tuvimos que dar un paso adelante».

Triguero matizó incluso que esta obra necesaria, si no se llevara a cabo, hubiera afectado «de la misma forma al Parador una vez abierto». «Muchas obras afectan a establecimientos hoteleros y a vecinos y se tienen que realizar porque esta ciudad tiene que avanzar, porque tenemos un proyecto de modernización y transformación, de mejora de los servicios y el Camí del Calvari es uno más de ellos».

¿Pero se comunicó a Paradores el inicio de las obras? «Se ha comunicado y les puedo asegurar que en estos 25 meses hemos tenido multitud de intentos de comunicación con Paradores, con Turespaña... Y nos están dando portazo».

En este sentido, el alcalde tiró de hemeroteca para citar los «12 proyectos importantes de ciudad que dependen del Gobierno de España y en los que nos están sometiendo a este castigo», en referencia a que ni siquiera se han iniciado.

El alcalde espera que, tras sus declaraciones, «de una vez por todas todos los representantes públicos y políticos afectados» por las obras del Parador «tengan a bien venir a la ciudad para zanjar [las obras] de manera coordinada con nuestros técnicos (...) y poner punto y final a esta cuestión del Parador en Ibiza».

