Triguero dice que se encontraron 17.000 incidencias de mantenimiento sin resolver en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza cuenta con una nueva brigada municipal dedicada al mantenimiento y la mejora urbana. El objetivo final es dar una respuesta más eficiente y rápida a las reclamaciones ciudadanas en un margen de 24 a 48 horas, con ella que se busca "tener una ciudad actualizada, moderna y donde se pueda realizar un mantenimiento ordinario prácticamente a diario", ha asegurado Rafael Triguero, alcalde de Ibiza.

Este nuevo servicio se articula a través de un contrato de mantenimiento de viales y aceras adjudicado a la empresa Tecopsa (Tecnología De La Construcción Y Obras Públicas S.A.) con una duración de cuatro años y por un presupuesto total de cuatro millones de euros (IVA incluido). El alcalde y la tercera teniente de alcalde y concejala de Obras, Blanca Hernández, lo han presentado este viernes 1 de agosto en la plaza Antoni Albert i Nieto.

Triguero ha destacado que desde que llegaron hace más de dos años al Ayuntamiento se han encontrado con un total de 17.000 incidencias pendientes de ser resueltas en la Línea Verde de la ciudad —acumuladas desde hace unos 7 años atrás, sin respuesta cerrada—. El objetivo es poder actuar en el plazo de 24 a 48 horas tras tener cerradas todas las que hay abiertas. Para ello, la entidad Tecopsa lleva desde marzo "dando respuesta prácticamente de forma semanal a todas las incidencias" que los ciudadanos les están trasladando.

Al día entre 10 y 20 incidencias

La concejala ha explicado que al día reciben entre 10 y 20 incidencias solo de mantenimiento, que pueden ir desde baches en la calzada, aceras con baldosas sueltas, temas de barreras arquitectónicas que hay que solucionar —por escalones que no cumplen la normativa, por arquetas hundidas, alcorques levantados por el crecimiento de los árboles—, cambios de pilonas, barandillas en parques o en delimitaciones entre la calzada y la zona peatonal.

El servicio entró en funcionamiento el 1 de abril de 2025 y según Blanca Hernández cuenta con una plantilla de cuatro operarios, un encargado y un responsable del contrato que trabajan entra las 7 y las 3 de la tarde y que tienen los vehículos y las herramientas necesarias para llevar a cabo todas sus operaciones. Aun así, ha aclarado que si hay alguna emergencia o urgencia que pueda suponer un riesgo para las personas, se les avisa para que acudan y la solucionen en el momento.

La presentación de la nueva brigada de manteamiento en la plaza de Antoni Albert i Nieto / Vicent Marí

Aun así, la intención es que si un ciudadano plantea una incidencia por la mañana, si todo va bien y no hay mucho trabajo acumulado, esté resuelta ese mismo día. Aunque dependerá de cómo la empresa se haya planificado, porque "si la incidencia que ha entrado justo está en la misma zona que están trabajando esa semana, inmediatamente se resuelve, si no lo está se planifica para cuando se llegue a esa zona", ha explicado la concejala. Es decir, que se va clasificando por zonas, siempre y cuando no surja nada urgente que directamente se avisa y la empresa se divide

Maquinaria actualizada

En el tiempo que llevan de gestión de gobierno, Rafael Triguero ha asegurado que han sido capaces de tener en la ciudad la maquinaria actualizada que Ibiza necesita desde hace más de 15 años. "No hace muchos meses que todos los operarios que estaban en la calle en la ciudad de Ibiza, en pleno siglo XXI, iban con capazos. Ahora van con vehículos de dos ruedas que les hacen más amable, e incluso más efectivo su trabajo", ha señalado.

El alcalde ha dicho que es de "las personas más exigentes" con la limpieza de la ciudad. "Soy consciente de que se ha optimizado al máximo el contrato de la recogida de residuos y de la limpieza diaria, pero también soy consciente de que hay mucho margen de mejora y que esa mejora que todos esperamos, tanto los ciudadanos como nosotros, va a llegar", ha asegurado.

Por su parte, la concejala ha animado a que todos los ciudadanos utilicen y se bajen la aplicación de Línea Verde, ya que es "sencilla" y "están dando respuesta" a las incidencias que surgen en ella. "Desde aquí también animo a que cuidemos nuestro espacio público, porque mantenerlo está muy bien, pero si lo cuidamos igual lo tenemos que mantener menos", ha concluido.