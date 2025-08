Mike Posner celebra los 10 años de ‘I Took a Pill in Ibiza’: así habla sobre su transformación personal

"En mi 26.º cumpleaños, escribí I Took a Pill in Ibiza... hace 10 años. La canción se popularizó años después de que la escribiera. Ayer [por el 30 de julio] celebré mi 36.º cumpleaños. Me enorgullece ver la letra y saber que ya nada de eso es cierto. Me he convertido en una persona completamente nueva, de la que estoy orgulloso". Así comienza el hilo que el cantante estadounidense, Mike Posner, ha escrito en X -anteriormente Twitter- para reflexionar sobre la transformación personal que ha experimentado en la última década.

En el hilo reescribe línea por línea la letra original de la conocida canción y la contrapone con su situación actual. En este sentido, explica que en lugar de "tomé una pastilla en Ibiza para demostrarle a Avicii que era guay", ahora afirma: "Me amo más que nunca, ya no hago mierdas que dañen mi cuerpo solo para agradar a la gente".

Ya no conduce deportivos para impresionar al resto, no acumula zapatillas de marca (donó su colección), conduce un Toyota 4Runner y vive desde el amor propio y su relación con Dios, sin necesidad de aprobación externa. "Si me compro algo bonito es porque me quiero y me lo merezco, no porque intente demostrarles a los demás que soy lo suficientemente bueno", sostiene.

Hace diez años, y según la letra de Posner, este joven vivía una vida solitaria consumida por el exceso; actualmente, tras años de terapia, ayuno, espiritualidad y desafíos extremos como caminar por EEUU y escalar el Everest se declara “más feliz que nunca”, rodeado de gente a la que quiere y admira.

"Y no puedo quedarme con una chica, no, porque en cuanto sale el sol corto con todas mis excentricidades y el trabajo es mi excusa. Pero la verdad es que no puedo abrirme", reza la canción. A lo que ahora, diez años después, responde: "Superé mi miedo a la intimidad y mis viejos patrones de evasión, enfrenté el profundo dolor del final de mi última relación, reconocí los patrones que estaba repitiendo y que ya no me servían, reconocí lo mucho que significaría para mí tener una esposa y una familia, contraté a los mejores coaches y terapeutas que pude encontrar, hice lo que me dijeron y ahora estoy en la relación más hermosa de mi vida".

El artista concluye con un mensaje esperanzador: "Si estás pasando por una etapa mierda ahora mismo, sigue adelante. No tienes idea de lo buena que puede ser tu vida dentro de 10 años".

Mike Posner compuso la canción I Took a Pill in Ibiza en 2012, aunque no se lanzó oficialmente hasta 2015 como parte de su EP The Truth. Fue escrita como una reflexión honesta y melancólica sobre su experiencia con la fama, la depresión y el vacío emocional que sentía después de sus primeros éxitos. Posner contó que escribió la canción después de una experiencia en Ibiza, cuando tomó una pastilla para intentar encajar en la escena de fiestas tras haber sido invitado por Avicii.