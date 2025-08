El Consell de Ibiza defiende que el nuevo PTI apuesta por el "crecimiento cero"

El Consell de Ibiza dio el visto bueno este viernes a la modificación número 2 del Plan Territorial Insular (PTI) a través de los votos de PP y Vox. Es «una reforma que marca un punto de inflexión en la ordenación del crecimiento turístico y la protección de los recursos naturales de la isla, especialmente el agua», sostiene el equipo de gobierno ante las críticas de la izquierda. «La nueva norma incluye por primera vez medidas específicas para frenar la expansión del alquiler turístico y condiciona la concesión de licencias urbanísticas a criterios de eficiencia hídrica».

«Cortamos de raíz el cordón umbilical entre la nueva construcción y el alquiler turístico», apunta el vicepresidente y conseller de Territorio, Mariano Juan. A partir de ahora, ninguna vivienda de nueva planta podrá dedicarse a este tipo de uso turístico, y tampoco lo podrán hacer aquellas construcciones posteriores a 1956, explica el Consell. «Esto significa una reducción del 82% en el número de casas susceptibles de ser alquiladas turísticamente en el suelo rústico», afirma Juan.

Por otro lado, apunta a que las nuevas viviendas tendrán que incorporar sistemas de reutilización de aguas grises y reducir al menos un 60% su consumo respecto a la media actual. Y «no se concederán licencias para nuevas casas ni se permitirá llenar piscinas si el acuífero al que afecta está en mal estado».

La oposición

Elena López, consellera del PSOE, destacó que el compromiso electoral del PP era derogar el PTI progresista: «Ustedes iban diciendo que nos estaban robando el campo, lo nuestro, y ahora vemos que era un engaño más. ¿Dónde está la derogación?». Por otro lado, dijo que esta modificación se queda corta: «Ustedes dicen que prohíben construir sobre acuíferos que están en mal estado, pero ¿qué han hecho en seis años para que dejen de estarlo? Hay que dejar de construir en Ibiza y deben hacer esta reflexión: no tenemos agua, no tenemos energía, no tenemos soluciones para Ca na Putxa...».

López advirtió que «se podrán turistificar 1.400 nuevas casas, que sumadas a las actuales 1.600, provocará que Ibiza llegue a las 3.000 casas turísticas». Mariano Juan lo negó: «Las casas payesas ya se podían alquilar turísticamente con su PTI, no es que nosotros lo añadamos, es que lo reducimos de las 7.000 que ahora mismo podrían alquilarse, a 1.300 y pico (...) No se puede llegar a 3.000 casas turísticas, porque la bolsa está a cero; por tanto, si se quiere dar un uso turístico a una casa payesa, se tiene que cerrar otra que ahora esté operativa. Es crecimiento cero».

En este sentido, Óscar Rodríguez, de Unidas Podemos dijo que «no hay que parar el crecimiento, sino decrecer», y defendió que se pida al Govern habilitar a Ibiza «para poder eliminar muchos de los alquileres turísticos en casas rurales que ya existen». «Además, hacen una pequeña amnistía urbanística. Antes, para tener derecho a segregar, uno tenía que acreditar la legalidad de las construcciones que tenía. Esto ahora se elimina», añadió Rodríguez.

Jaime Díaz de Entresotos, de Vox, votó a favor pero echó en cara el PP que prometió, años atrás, derogar la modificación número 1 del PTI: «En lugar de esto, han introducido una modificación nueva que efectivamente introduce mejoras, pero no es más que una especie de pedir perdón a la izquierda».

Juan respondió que este era el compromiso electoral del PP en los últimos comicios, por lo que «fue avalada por las urnas», y agregó: «Nunca se habían incorporado tantas propuestas. Es imposible que toda la norma guste a todo el mundo, pero sí hemos conseguido que todos vean sus propuestas más importantes reconocidas en ella. Por eso agradezco a todas las asociaciones». PSOE y Unidas Podemos criticaron este viernes que no ha habido consenso con la oposición y con entidades ecologistas. «Con los grupos de la oposición, esta legislatura solo ha habido una reunión para hablar sobre este plan, y además no fue a iniciativa del equipo de gobierno. La siguiente vez que hemos hablado del PTI ha sido este pleno», reprochó Rodríguez.