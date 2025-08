El Consell d’Entitats decidirá si se elimina el cupo de vehículos de Ibiza del proyecto Formentera.eco

El pleno ordinario del mes de julio del Consell Insular aprobó este jueves por unanimidad una proposición del grupo político Gent per Formentera (GxF) en la que se instaba a presentar ante el Consell d’Entitats de la isla la decisión de eliminar la cuota de vehículos para residentes de Ibiza en la regulación del proyecto Formentera.eco. La cancelación para la próxima temporada de este cupo, así como de la cuota establecida en Ibiza Circular para los residentes en Formentera que viajen a la isla vecina en coche durante la temporada estival, fue anunciada por los presidentes de los dos Consells pitiusos, Óscar Portas y Vicent Marí, el pasado 21 de julio, provocando las críticas tanto de GxF como del PSOE formenterés al considerar que se había roto el proceso participativo que ha caracterizado al proyecto medioambiental Formentera.eco desde su origen.

Aunque se desconoce la fecha de convocatoria del Consell d’Entitats que votará si se acepta la desaparición de este cupo o no, la consellera de Movilidad, Verónica Castelló, recordó en un receso de la sesión plenaria que el artículo 3 de la Ley 7/2019, de 8 de febrero, para la sostenibilidad medioambiental y económica de Formentera obliga a «dar audiencia» al órgano que aglutina a las asociaciones cívicas de la isla, insistiendo en que desde el equipo de gobierno «se seguirá el proceso legal». Castelló opinó que la posible eliminación de las cuotas «no generará problemas» para la pitiusa del sur, asegurando que las opiniones que llegan «desde la calle» a Sa Unió «son más positivas que negativas» ante este escenario, que precisaría de una larga «tramitación administrativa» en el Parlament balear.

S’Estany des Peix

Otro de los temas que fue tratado en diferentes momentos de un pleno que vio aprobadas todas las propuestas y proposiciones presentadas fue la gestión de s’Estany des Peix, que apareció cuestionada en las preguntas de los dos grupos políticos y el conseller no adscrito Llorenç Córdoba.

Así, en respuesta al PSIB-PSOE, la consellera del área, Verónica Castelló, aseguró que el listado de adjudicación de amarres en el enclave protegido es «provisional» hasta que no se apruebe el reglamento definitivo. Castelló informó de que se han levantado actas e iniciado expedientes sancionadores a seis embarcaciones que estaban utilizando el pantalán o las boyas sin autorización, y se han inspeccionado 31 barcos fondeados con ancla o muertos en la zona. A estas actuaciones habría que añadir las llevadas a cabo por el Seprona de la Guardia Civil y por los Agentes de Medio Ambiente del Govern balear, según la consellera.

En su turno, GxF insistió en conocer el número de sanciones impuestas hasta ahora y desde el equipo de gobierno confirmaron que «por ahora, ninguna».

El PSOE solo llevó una proposición a este plenario, en la que instaba a condenar los ataques racistas a personas migrantes y a rechazar el «plan de deportación masiva propuesto por VOX, una petición que recibió un apoyo unánime a pesar de las dudas expresadas por Córdoba, quien negó la existencia de un «plan» de la extrema derecha nacional.

Inspecciones en las playas y actas caducadas

Gent per Formentera (GxF) presentó ante el plenario de este jueves una proposición que fue aprobada por unanimidad en la cual instaba al Consell Insular a realizar inspecciones a las concesiones y autorizaciones de playas para velar que estas cumplan con la normativa, al tiempo que se pedía que se finalice la tramitación de las actas y expedientes abiertos. Esta proposición tiene su origen en una investigación de Radio Illa, que detectó posibles irregularidades en algunos lotes de hamacas y sombrillas en la isla. La consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, aseguró que en mayo se realizaron inspecciones a todos los servicios de playa y estas se han retomado «hace dos semanas», coincidiendo con la difusión de la investigación de la emisora local. De estas inspecciones se desconoce cuántas acabarán con la apertura de un expediente sancionador tras el correspondiente trámite administrativo. Sobre este tema, el conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, denunció que el Consell había «dejado caducar de manera sistemática» las actas iniciadas la pasada temporada, asegurando que esta situación responde a una voluntad política, ya que el equipo de gobierno «no quiere» tramitarlas. Córdoba reiteró sus denuncias sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de los quioscos de playa, como «actas de replanteo mal hechas» o planimetrías gestionadas por los adjudicatarios. Córdoba coincidió con GxF al inquirir también por el estado de los expedientes abiertos en 2024 a diferentes locales del Parque Natural de ses Salines. El vicepresidente Javi Serra aseguró que las actas de 2024 se encuentran «en fase de elaboración de informes técnicos» y en 2025 no se han realizado inspecciones.