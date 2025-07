Polémica por un supuesto cadáver pendiente de entierro en el Hospital Can Misses

El debate en la sesión plenaria de este jueves en Vila vivió un momento de tensión e incertidumbre cuando la concejala socialista Carmen Boned echó en cara al equipo de gobierno la existencia de un cadáver en el mortuorio del Hospital Can Misses. Según Boned, el Ayuntamiento no estaría cumpliendo con su obligación de ofrecer un entierro de beneficiencia para ese «señor fallecido en el mes de abril» y que llevaba desde entonces «en la nevera». El alcalde, Rafael Triguero, replicó que no tenían constancia de ese hecho y dio indicaciones al concejal de Cementerios, Manuel Jiménez, para que contactara con las funerarias y se hiciera cargo de la situación. Dos horas después del pleno, Jiménez se dirigía a Boned a través de las redes sociales: «Desmiento esta información y le pido que sea más rigurosa al hablar de un ámbito tan sensible como este», replicó.

Mociones

El pleno tuvo algún momento de entendimiento con la moción del PSOE para impulsar la retirada del fibrocemento, presente aún en 400 edificios de la ciudad, según el censo que elaboró el Ayuntamiento. Dados los elevados costes que implican estas labores, que solo pueden llevar a cabo equipos especializados, todos los grupos políticos secundaron la propuesta para instar al Govern y Consell a crear una línea de ayudas para empresas y particulares.

No corrió la misma suerte la moción socialista que reclamaba que el Ayuntamiento no recurriera a la inteligencia artificial para labores creativas y gráficas, con el fin de no perjudicar a los diseñadores ibicencos. Ni tampoco la iniciativa del PSOE en la que, aludiendo a los disturbios de Torre Pacheco, pedía el rechazo al plan de deportación masiva propuesto por Vox. Aquí llegó el momento más bronco de la sesión, cuando el portavoz de Vox, Héctor Andrés, negaba que su partido hubiera dado la cifra de «ocho millones de migrantes» para expulsar, asegurando que estaban a favor de la «migración legal y ordenada» y de proteger a la ciudadanía de aquellos «que delinquen o violan». Por su parte, Boned los acusó de ser un partido «fascista y xenófobo».